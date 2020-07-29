王永慶超前部署「強扣120億遺產」　王文淵4鐵證曝！王文洋因5字拿不到

圖、文／鏡週刊

台塑集團創辦人王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋，繼越洋提出王永慶在百慕達留下的6,000億元遺產官司後，又發現王永慶生前成立2家海外公司，卻在死後才被信託，認為二公司持有市值120億元的台塑三寶股票屬於遺產，應該申報且由妻兒分配，因此控告身兼台塑集團總裁的堂哥王文淵及老臣等7人，涉嫌聯手侵占王永慶遺產及逃漏稅。經檢方調查後，7月6日給予不起訴處分。王文洋時隔未久又提出再議，而使這起爭產案再度受人矚目。

▲台塑總裁王文淵（圖）掌管集團千億資產，他向檢調宣稱，父親王永在及伯父王永慶有「富不過三代」觀念，才將財產信託以利企業永續發展。（圖／鏡週刊提供，下同）

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檢方不起訴的4項關鍵證據，第一是王永慶生前委託書及王永在授權書2物證。王文淵等人出庭作證，曾經出具王永慶、王永在2人生前委託處理信託事務的文件，以及王永在授權王文淵簽署同意，交由洪文雄代為處理誠威及穩昇2公司相關文件與Ocean View信託宣言，有此2項關鍵文件，就能證明財產當初委託老臣管理並指示信託，並非憑空捏造。

第二項關鍵證據是財產未流入私人口袋的事實。當初誠威及穩昇公司成立目的與其他王永慶、王永在家族在海外的投資公司相同，皆由洪文雄下單買進台塑三寶股票，並在每年八月間配發現金股利，成立七年迄今，均持續利用每年配發現金股利買進台塑三寶股票，從未賣出，信託後並未處分任何股票或有獲利流入私人口袋，從客觀事實觀之很難認定有侵占意圖。

檢察官後來傳訊王文淵，供詞與老臣洪文雄不謀而合，更能證明誠威、穩昇公司是王永在於2012年間決定要信託。王文淵向檢方表示，王永慶與父親王永在都有「富不過三代」觀念，所以陸續把財產或可支配的資金信託，交代專業經理人去設立，並辦理海外公司交付信託，以確保台塑企業得以永續經營及從事公益。

第四項對王文淵等人最有利的證據，則是國稅局的認定。王永慶的遺產稅，是由其納稅義務人大房王月蘭、二房楊嬌、三房李寶珠，以及王文洋等9名子女共12人，委託會計師申報。檢方為確認這120億元是否為遺產，曾經函詢國稅局表示意見。結果，國稅局回函指出，誠威、穩昇2公司所持有的台塑三寶股票，很難認定為王永慶遺產。

王文洋對不起訴結果不以為然，已提起再議，高檢署近日將決定是否發回北檢續查。王文洋聲請再議至少有3大論點，首先是他認為父親王永慶留下的誠威、穩昇公司已成立十多年，目前持有市值120億元的台塑三寶股票，王永慶在2008年過世即屬遺產，但這2家公司卻在2013年才信託，他直到近年才得知，顯然有人侵吞父親財產。

為證實所言不假，王文洋還提出從未曝光、在2009年初討論王永慶遺產時的二份關鍵錄音檔為憑，包括洪文雄、饒見方（洪文雄罹癌後加入管理信託資產老臣）在王永慶死後，首度與王文洋碰面的三方會談內容，另一份則為王瑞華等相關遺產繼承人的會議錄音檔。

王文洋提出的第三個證據是，2017年由國際調查記者同盟（ICIJ）取得百慕達Appleby法律事務所的資料，揭露各國富人在海外設立境外公司或信託的相關資料，幫助許多富豪將財產轉移至海外，這份被稱為天堂文件的資料庫，擁有1,340萬筆檔案，引起國際矚目。

王文洋過濾ICIJ天堂文件資料庫後發現，Ocean View公司名列其中，連結的五個管理人Hung、William、Susan、Sandy及Wilfred，恰好與該公司5名董事洪文雄、王文淵、王瑞華、王瑞瑜及王文潮的英文名字相符，王文洋能否再議成功？惟有司法盡速查明。

經營之神王永慶過世後所留遺產歷經十多年爭訟仍塵埃未定！長子王文洋追討王永慶在百慕達留下的6000億元財產，訴訟未止，前年又發現王永慶生前另設2公司，掌握台塑三寶約市值120億元股票，卻在王永慶過世後被信託，懷疑遺產遭侵吞，向台北地檢署提告王文淵等人。

但王文淵則提出王永慶生前簽署的委託書等4項鐵證，證明120億元股票是委託老臣管理，要將財產信託讓台塑集團永續經營，最後獲不起訴，成為護產成功的關鍵。不過，王文洋已提再議，並提出未曝光的家族繼承人會議等2份關鍵錄音檔，試圖翻案。

本刊調查，檢方對本案決定不起訴，關鍵在於調查後認為，王永慶及王永在兄弟經營台塑集團有成，且2人都有「富不過三代」觀念，因此早將財產逐步信託，沒要留給子女，加上王文淵等人手握物證、人證、事實及官方認證文書等4大鐵證，可以證明120億元股票並非遺產，對被告不起訴，等同王文淵等人護產已取得初步勝利。

檢方調查，王永慶生前委託台塑老臣洪文雄代為處理海外投資公司，並將財產信託，因為王永慶認為富不過三代，目的就是為了台塑集團的永續發展，洪文雄三度被檢調約談也提到這段往事。

此外，洪也向檢方證實王文淵是受王永在指示，要把這2家公司的財產全部交付信託，這也是後來王文淵要他以受託人的身分協助，將誠威、穩昇公司的資產信託給位在百慕達群島的Ocean View公司，改由Ocean View公司擔任受託人，他在相關信託文件上簽名後，再交由美國律師辦理，因此，誠威、穩昇公司形同由王文淵、王文潮、王瑞華、王瑞瑜和他等5人組成的行政管理委員會共同管理。



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