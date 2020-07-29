中國「千人計畫」吸收！哈佛系主任月入150萬再爽領5000萬獎金　遭美檢察官起訴

▲李柏（Charles Lieber）遭指控被中國政府吸收，為北京當局做事。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

哈佛大學化學暨化學生物學系主任李柏（Charles Lieber），遭檢察官在波士頓法院提出公訴；起訴書內容指出，他參與中國政府的「千人計畫」，收受中國武漢科技大學的資金，用中國政府的錢進行研究，而在他報稅4個帳戶中，2個帳戶是用來對聯邦當局混淆視聽，但他在6月否認該項指控。

李柏的律師穆卡西（Marc Mukasey）在一項聲明中，強調61歲的李柏是無辜的，「他沒有掩藏任何事情，他也沒有像（美國）政府推測的那樣收受（中國）資金。」

美國司法部近來瞄準中國政府對準美國大學進行的各種政治滲透、間諜活動和智慧財產權的竊取，李柏案是這波「千人計畫」調查中知名度最高的其中一案。

檢察官指出，李柏自2011年開始擔任武漢科大的「策略科學家」，之後便簽下千人計畫合約，被正式招募到該體系中。李柏每月收受北京當局給予的5萬美元（約新台幣146萬元），另外還有生活開銷費15.8萬美元（約新台幣463萬元），還因協助武漢科技大學設計研究室，在當地進行研究，前後拿到150萬美元（約新台幣4937萬元）。

中國政府透過千人計畫，從海外攬回中國公民及外國研究者，吸引他們和北京當局分享最新技術和科技，並以資助研究做交換。

►中國千人計畫「驚見哈佛高等化學教授」 暗中參與多年…每年爽領4500萬！

►中國千人計畫美教授「隱匿與北京關係」 揪出他扯謊申請NASA經費

►捲入「千人計畫」隱匿中國百億資金 哈佛耶魯遭調查