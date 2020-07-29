台積電ADR猛挫近8％！參院新一輪經濟刺激法案卡關　美股三大指翻黑





▲台積電ADR轉跌，終止前2個交易日火熱的漲勢。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股周二（28日）開盤走低，美國7月消費者信心指數低於預期，麥當勞、3M等公布財報表現黯淡，加上新一輪經濟激勵措施仍卡在國會兩黨意見不同，投資人樂觀情緒轉低，三大指數跌幅超過0.65％。另外，周一衝上83.25點、市值躋身全球10大企業之列的台積電ADR，周二一度重挫8％，收盤下跌7.60％，股價砍至76.92點。

道瓊指數終場下跌205.49點，或0.77％，以26379.28點作收；那斯達克指數下跌134.17點，或1.27％，收在10402.09點；標普500指數則是下跌20.97點，或0.65％，以3218.44點作收。

台積電ADR因可能成為英特爾委外代工生產的對象，27日股票衝天，終場大漲12.65％，但28日瞬間大轉折，盤中一度大跌8％，之後稍微回升，但跌幅仍有7.60％。

儘管總統川普在白宮輪流接見兩黨領袖，且共和黨內部一度達成高度共識，卻又因企業法律責任未受到保護，共和黨籍參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），不願將法案送交參議院，進度陷入膠著。

激勵法案卡關加上疫情仍然猛烈，投資人樂觀情緒轉低，另有麥當勞第二季度財報低於市場預期，導致美股一路走低。