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苗栗「嬤推孫」過馬路！她被汽車猛撞亡　目擊者傻：躺地上都沒動

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開車加個頸枕好舒適？小心車禍時脖子沒緩衝空間受重傷（圖／達志示意圖）

▲苗栗通霄一名婦人推孫子過馬路時被撞上，送醫不治身亡，圖非當事人。（示意圖／達志示意圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

苗栗縣通宵28日下午5時許發生一起死亡車禍，一名79歲阿嬤推著孫子的推車橫越中山路時，被24歲男駕駛開車撞上，送醫不治身亡。

據《自由時報》報導，男駕駛表示，當時沒看到婦人推著推車過馬路。警方事後檢測並未酒駕，詳細肇事原因還有待釐清。

此外，有網友在臉書社團「通宵人讚出來」分享消息，表示看到阿嬤躺在路中「都沒動」。也有婦人家屬出面留言，「這是我姑婆，已經走了。」

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