不准買一送一！強生染新冠「瀕死頓悟」　推3政策力抗肥胖

▲強生推出3大政策，展現對抗英國肥胖問題的決心。（圖／路透）

實習記者陳玟婷／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）在大病初癒後，一改過去反對政府干預民眾生活的作風，在27日推出「增進健康運動（Better Health）」運動，政策主要有3大規範，預計投入1000萬英鎊（約新台幣3.7億元），幫助英國民眾「減重」以對抗疫情。

根據《路透》報導，強生在訪問表示，「多年來，我跟許多人一樣，都為自己的體重困擾著，我體重也一直上下波動，但自從新冠肺炎康復以來，我就一直維持穩定的減肥計畫」，他自認肥胖是加重病情的最主要原因，並承認自己住進加護病房那時候，的確是體重過重了。

強生本來不喜歡「高度干預民眾生活」的政策，但新冠肺炎讓大家發現肥胖帶來的健康風險，強生用他自己得病時的掙扎當作例子，鼓勵大家認真運動，也提出了相應的政策。

▲強生認為肥胖增加他抗疫難度。（圖／路透）



強生宣布了以下3點「增進健康」措施，來對付「肥胖型定時炸彈」：

1、晚間9點前禁止播放垃圾食物廣告

2、不准買一送一活動

3、所有的菜單都要標示食物的熱量

另外，不只針對飲食做控制，政府還鼓勵醫生開處方，要求體型過胖的病人騎自行車，以及增設更多自行車草坪，讓大家可以擁有更多運動空間。

而根據《BBC》報導指出，英國是全歐洲肥胖率最高的國家之一，報告顯示3分之2的英國人有肥胖問題，且英國公共衛生部於近日發表聲明，「肥胖是英國面臨最大的長期健康挑戰之一，如果每個超重的人都可以減掉5磅，將可以為國家節省1億英鎊的醫療支出。」