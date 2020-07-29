買不起台積電有解方！富邦科技ETF投資比重超過70%　還有6檔含「積」量超過40％　

▲買不下台積電的投資人可考慮改買ETF，一樣可以參與投資。（圖／達志圖庫）

記者陳心怡／台北報導

台積電股價衝上4百元，市值也飆破11兆元，股價、市值雙創新高，也推升台股創歷史新高。許多投資人眼看台積電股價持續上揚，除了懊悔沒早點上車外，也可能苦惱買不起一張要40多萬元的台積電。其實，小資族不用氣餒，因為買ETF（指數股票型基金）也是另一個投資台積電的選項，因為不少ETF成分股裡頭，台積電佔比相當大，《ETtoday新聞雲》就幫大家整理出投資台積電比例超過40%的ETF。

ETF最大的特色，是以特定題材挑選一籃子股票，假如投資人想買的個股，股價強勢到買不下手或買不到，其實就可以考慮改從ETF下手，一樣可以參與投資台積電。

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▲台積電權重高的國內ETF。（圖／記者陳心怡製表）

統計顯示，在所有台股ETF中，富邦科技（0052）裡頭台積電的權重高達71%，排行第一。其次，富邦台50（006208）和元大台灣50（0050）結算出的權重都有47%，拿下第二、三，接著是摩台指數的元大MSCI台灣（006203）、富邦摩台（0057）、元大電子（0053）和富邦公司治理（00692），這些ETF投資台積電的比重都超過四成。

不過投資人要特別留意，隨著台積電飆漲，富邦科技（0052）因七成都買台積電，也讓它成為0050之後、第二檔「破百元」的ETF。根據富邦投信統計，富邦科技目前溢價已擴大到6%以上，簡單說，就是實際價值低於ETF市價，官網提醒投資人買貴風險，投資應小心留意。

相較於富邦科技的大幅溢價，元大台灣50（0050）、富邦台50（006208），雖然有高達四成買台積電，是投資台積電第二和第三多的ETF，但投資人居高思危，這兩天兩檔ETF都折價，也就是市價還低於ETF實際價值。

如果是敢於承擔風險又想買台積電的投資人，可優先參考富邦科技；如果投資人無法忍受暴漲暴跌，建議選擇0050、0056等穩健ETF作為投資標的。