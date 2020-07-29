投資個別公司必看！「6大準則」精準分析：新手也能選對股

▲用6個準則來分析股票。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

成功的投資者多會建議新手採取長期投資的策略，而最佳方式就是購買指數型基金，不過若是想投資個別公司，IG帳號「fumoneey」就以「6個準則助你分析股票」為題，教新手如何分析哪支股票更優秀，也透過這6個準則正確選擇。此外，文中也指出，這6項資訊都可以從公司的財務報表中找到，如果是想看美國公司的財務報表，則可直接去金融服務公司晨星（MorningStar）官網查看。

文中整理出了6個準則：

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1.公司的規模⁣

投資者盡量要選擇大型公司，每年的銷售額不能少於5億美元（約新台幣146億元）。而公司的股票也需有良好的評級。以美股來說，就可以去參考標準普爾評級（S&P）去判斷股票的等級，並要選擇評級為B+以上的股票，以確保所選的都是表現突出而穩定的公司。⁣

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2.資產與負債比率⁣

投資者可以留意公司的資產和負債，一間好公司的流動資產（Current Assets）應至少是流動負債（Current Liabilities）的2倍，這才代表公司有健康的財務狀況，而不是負債累累，這樣能確保公司不會在短期有財政危機，並減少投資風險。⁣

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3.過往盈利收入⁣

投資者所選擇的公司必須在過去10年都取得盈利，而且在近年的收入應比以往的更高，這才代表公司的獲利能力在提升，並有良好的發展前景。這樣能避免不小心選擇到高風險的公司。⁣

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4.派發股息的紀錄⁣

投資者要選擇派發股息有良好紀錄的公司，這些公司必須在過去20年都有穩定派息，並持續到現在。而且公司的股息應是每年都在增加，這代表公司的盈利在每年上升，所以才有更高的股息派發給股東。⁣

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5.每股盈餘的紀錄⁣

每股盈餘（Earning Per Share）是每股股票在今年賺了多少錢，一間優秀的公司每年的每股盈餘應呈上升趨勢，每年大概都會以1/3的趨勢增加，這意味著股東每年投資收入都在增長。投資者可查閱公司過往10年的紀錄，看看有沒有符合以上條件。⁣

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6.公司的市盈率⁣

市盈率（Price to Earnings Ratio）是成本和獲利的比例，愈低就代表股價愈便宜，反之亦然。而公司理想的市盈率應在過往3年少於15倍，代表公司的股票正以低價出售，尋找低市盈率的股票能避免找到成長中的公司，有助減低投資風險。⁣

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文中指出，當投資者所考慮的公司有符合上述6個要求，基本上就能選到相當出色的股票，不過，如果覺得這些分析過程太麻煩，或是無暇、不懂怎麼做，則可以考慮購買指數型基金。