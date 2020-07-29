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與威力彩擦身而過！他曝幻覺真相「把機率當塑膠」：以為越嚴重越容易發生

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▲▼威力彩終結47連槓，台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出頭獎。（圖／記者黃彥傑攝）

▲威力彩終結47連槓，台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出頭獎。（圖／記者黃彥傑攝）

記者施怡妏／綜合報導

威力彩終結47連槓，31.2億頭獎2人均分，獎落台北市大安區、南投縣竹山鎮，每注扣完稅可得12.5億元，創下單注獎金史上第八高的紀錄。近日全台灣民眾都在瘋樂透，網路上常常有「中獎怎麼花」、「財運星座」的討論文，臉書粉專「怪奇事物所 Incrediville」因此發文指出，像這樣不知道不明瞭、把機率當塑膠，稱為「輕忽機率偏誤」。

怪奇事物所」昨日晚間在臉書發文指出，「為什麼僅僅兩千萬分之一的機率，就能讓人整天苦惱該怎麼花那三十億，反觀，出門被車撞的可能性高達兩萬分之一，大家走在路上卻還敢調皮滑手機？」曾經有科學家做過實驗，先是警告 A 組「你們有 50% 機率會被電」，接著恐嚇 B 組「我 100% 會把你們電爆」，然後監測他們的生心理狀態，結果發現「兩組的緊張程度竟然一模一樣」。

請繼續往下閱讀...

「怪奇事物所」解釋，這結果代表著，「機率」這種抽象的思考方式，對人類來說太難理解，事情往往只分成「會發生」和「不會發生」，於是容易將重點放在結果有多嚴重，卻沒把實際發生的可能性思考進去，意思等同於因為怕鯊魚咬不敢潛水、因為空難新聞不敢搭飛機，「這樣的現象在心理學上稱為輕忽機率偏誤，不知道不明瞭、把機率當塑膠，以為事情越大條就越有可能撞到。」

突破盲點的論點讓網友們笑翻，「我每個單月都覺得中發票，也是一種不太會實現的願望」、「對獎前夕看到，第一次想退追」、「不可能？已經來不及了，錢包君...」、「我們買的是夢想，還有那對自己平凡無奇的人生一點點假的刺激」、「為什麼要打擾2千多萬人做夢呢～」、「原來機率跟看人結婚幸福，而積極尋找另一半一樣低」。

為什麼僅僅兩千萬分之一的機率 就能讓人整天苦惱該怎麼花那三十億 反觀出門被車撞的可能性高達兩萬分之一* 大家走在路上卻還敢調皮滑手機？ 　　 這要說到我們對機率究竟有多 #無感： 有科學家找來兩組受測者進行電擊實驗 先是警告 A 組「你們有...

怪奇事物所 Incrediville 發佈於 2020年7月27日 星期一

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