龍巖布局台積電！李世聰3月砸下3.08億買1121張　獲利超過50%

▲龍巖集團總裁李世聰。（圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「殯葬天王」龍巖集團總裁李世聰退出彰銀後，得到董事會授權6億元授權購買股票。李世聰3月以每股275.1元的價格取得1121張台積電（2330）股票，斥資3.08億元，隨著台積電股價飆高，短短4個月便獲利超過50%。

台積電股票7月開始飛漲，28日一度飆高至465元，最後以435元收盤，漲2.47%。台積電的狂飆嚇壞不少投資人，更在台股一片整理中殺出重圍。

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其中，龍巖集團（5530）曾在3月發出公告，董事會通授權6億元給董事長加碼台股。李世聰當時斥資3.08億元買進1121張台積電，平均股價275.1元，且持續增持台積電；對比台積電現在435元股價，李世聰在4個月內獲利超過50%。

▲李世聰至少持有1121張台積電股票，4個月來獲利近2億元。（圖／記者徐斌慎攝）



李世聰2017年在彰銀改選董事時，拿下一席董事，2019年被金管會查到透過海外資金購買彰銀（2801）持股，被限制出清且開罰600萬元。

然而，李世聰平均股價落在14至17元，以當時出清股價約20元計算，至少獲利27億元；李世聰也將資金投入台鹽，加上此次台積電股價大漲，可見李世聰投資眼光精準。

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