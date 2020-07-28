　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

龍巖布局台積電！李世聰3月砸下3.08億買1121張　獲利超過50%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼龍巖集團總裁李世聰。（圖／資料照）

▲龍巖集團總裁李世聰。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「殯葬天王」龍巖集團總裁李世聰退出彰銀後，得到董事會授權6億元授權購買股票。李世聰3月以每股275.1元的價格取得1121張台積電（2330）股票，斥資3.08億元，隨著台積電股價飆高，短短4個月便獲利超過50%。

台積電股票7月開始飛漲，28日一度飆高至465元，最後以435元收盤，漲2.47%。台積電的狂飆嚇壞不少投資人，更在台股一片整理中殺出重圍。

請繼續往下閱讀...

其中，龍巖集團（5530）曾在3月發出公告，董事會通授權6億元給董事長加碼台股。李世聰當時斥資3.08億元買進1121張台積電，平均股價275.1元，且持續增持台積電；對比台積電現在435元股價，李世聰在4個月內獲利超過50%。

▲▼台積電LOGO,台積電外觀。（圖／記者徐斌慎攝）

▲李世聰至少持有1121張台積電股票，4個月來獲利近2億元。（圖／記者徐斌慎攝）

李世聰2017年在彰銀改選董事時，拿下一席董事，2019年被金管會查到透過海外資金購買彰銀（2801）持股，被限制出清且開罰600萬元。

然而，李世聰平均股價落在14至17元，以當時出清股價約20元計算，至少獲利27億元；李世聰也將資金投入台鹽，加上此次台積電股價大漲，可見李世聰投資眼光精準。

►氣泡水機8780元➔2490元加碼隱藏版優惠！

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
9萬元新機車「4.3折牽回家」！基隆女砸三倍券買…老闆看傻
焦糖哥哥「台大政大搶著要」　他爆氣拍桌痛罵：台灣沒人了？
賴品妤辣曬「超兇事業線」！2照曝光　網噴鼻血
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

龍巖布局台積電！李世聰3月砸下3.08億買1121張　獲利超過50%

具美國籍者注意！會計師提醒　勿高估信託的節稅功能

託付寶惹議！街口投信總座換人　黃天牧：這是公司治理問題

大同喊抓到陸資藏鏡人　黃天牧：看背後金流要時間來查

達最低標！境外資金匯回申請　已破1400億元

船員「海上日子」更寂寞！日常抽的免稅菸　關務署限縮

藥華藥抗疫新藥研發計畫　獲CDE選為指標型諮詢輔導專案

卡關嚴重拖累英特爾！台積電不只吃7奈米訂單　傳5、3奈米CPU也有望奪下

影／北市威力彩頭獎得主花5600元包牌！還抱走7注貳獎　總獎金曝光

智慧城市線上展為期半年　廣納全球450家廠商千個解決方案

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

吉娜見長毛兔怕到躲牆角　「這還叫兔兔嗎」「這個不是狗嗎」

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

瘦子拍MV一轉身「女主角狂啜泣」嚇到　林映彤入戲太深：想著你死了...XD

龍巖布局台積電！李世聰3月砸下3.08億買1121張　獲利超過50%

具美國籍者注意！會計師提醒　勿高估信託的節稅功能

託付寶惹議！街口投信總座換人　黃天牧：這是公司治理問題

大同喊抓到陸資藏鏡人　黃天牧：看背後金流要時間來查

達最低標！境外資金匯回申請　已破1400億元

船員「海上日子」更寂寞！日常抽的免稅菸　關務署限縮

藥華藥抗疫新藥研發計畫　獲CDE選為指標型諮詢輔導專案

卡關嚴重拖累英特爾！台積電不只吃7奈米訂單　傳5、3奈米CPU也有望奪下

影／北市威力彩頭獎得主花5600元包牌！還抱走7注貳獎　總獎金曝光

智慧城市線上展為期半年　廣納全球450家廠商千個解決方案

中職／王溢正重返一軍先發戰兄弟　米蘭達再度同場較勁

青埔新光影城推出汽車露天電影夜　網友：坐在車上怎麼看電影？

台中推1億補助！電動機車「2方案汰換」　成長率6都第一

腰痠背痛、手無力恐是「肌肉萎縮」了！　醫：銀髮族更應該多運動

印度飆風戰機啟程「7300公里」返家路　空中加油畫面曝光

北市居家檢疫補助核准逾1293萬　8月預算見底再加碼延長政策

《雖然是精神病》徐睿知拎過的12款包包品牌總整理　半月包萬元不到詢問度最高

開車巧遇「奇特萌獸」當路霸　好心網友一把抓！正臉萌暈網❤

財經熱門新聞

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

威力彩買氣夯到爆！　台彩緊急上修頭獎金額至31.7億

不只15.6億！北市頭獎得主還抱走7注貳獎

威力彩15.6億　獎落台北大安、南投竹山

威力彩31億獎號出爐　史上最高獎金來了

台北開出15.6億　彩券行老闆娘曝蝙蝠預兆

辜家第六代誕生　辜仲諒升格當阿公

全台薪資新竹第一高　第二名贏過六都

睡覺也能賺錢　10種被動收入方法全曝光

百萬用戶有福了！玉山Wallet新推3功能

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

超商買20元飲料中千萬元！全家統一發票特別獎得主出爐

威力彩衝31億！「4次20億頭獎」2區都開這兩碼

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

動滋券電腦抽籤出爐28日簡訊通知

周揚青公開對話！曝復合羅志祥真相

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

王瞳、艾成今登記結婚！

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

中威力彩捐2台賓士！1.6萬人狂刷留言慘了

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面