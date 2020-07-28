具美國籍者注意！會計師提醒　勿高估信託的節稅功能

▲一部分具有美國籍的人士認為，信託具有節省遺贈稅的功能（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，許多美籍人士都誤認設立信託的目的是節稅，但是提醒具美國籍人士，別高估了信託節稅的作用。

蘇宥人表示，許多美籍人士都會誤認設立信託的目的是在節稅，以一個美籍人士設立他益信託為例，委託人可以將預期會升值的財產，例如房地產先用贈與的方式放到信託，由於未來的財產價值會比現在還高，現在會被課到的遺贈稅，就會比以後財產增值再贈與給後代的時候要低，似乎節省相當一筆稅負。

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但是蘇宥人提醒，別高估信託的節稅功能，目前每一個美籍人士都有自己的終身遺贈額度，以2020年為例為 1158萬美元；每一個美籍人士一輩子所贈與出去的金額，加上最後的遺產金額之後，如果超過1158萬美元，多出來的部分才需要按稅率級距課稅，遺贈稅最高稅率40%。

換言之，對於個人財產總額未達1158萬美元門檻的人來說，遺贈稅並不是一個重要考量。 雖然信託可以在一定程度上降低個人的遺贈稅稅負，但總體上對所得稅卻並沒有特別的節稅功能。從所得稅的方面來說，根據不同的信託種類，放入信託的財產所產生的收入，仍需要由信託的委託人、信託本身或是信託的受益人來申報納稅。

蘇宥人分析，美籍人士使用信託的還有四項功能可以思考，包括避免遺囑認證的漫長過程、保有遺產內容的隱秘性、在指定受益人上給予彈性、保護財產免受債權人的追訴。

美國稅局近期發文提醒美籍人士，任何嘗試隱蔽資產的真正所有人或是資產交易實質的信託，都是具有欺騙性質的信託，視欺騙程度的嚴重性，稅局將會對納稅義務人處以民事或刑事的處罰。在決定設立信託之前，建議每位美籍人士諮詢美國信託或是稅法專家，才能設立出最符合自身家族需求的信託。