大同喊抓到陸資藏鏡人　黃天牧：看背後金流要時間來查

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

大同公司派昨指香港聯合集團是中資藏鏡人，要求主管機關介入調查。金管會主委黃天牧今（28）日表示，大同「把外資都檢舉成陸資，我想這不必然合理」，儘管與大陸有業務往來，但也不能完全與陸資畫上等號，而是要看背後的金流。

金管會主委黃天牧受訪時指出，主管機關先前也有掌握香港聯合集團，過去這段時間收到很多檢舉函、澄清函，因此需要一點時間逐一審查。

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黃天牧也強調，昨天證期局有提到，這是一家香港上市公司，不能因與大陸有業務往來，就認定為陸資，主要是看背後的金流。

至於大同堅持要主管機關查出陸資一事，否則不開股東臨時會，黃天牧表示，經濟部也說過這是兩回事，股東臨時會應回歸股東會法規，剝奪股東權益是政府機關的權力，並非公司可以任意決定。

面對外界關注金管會調查陸資進度緩慢，黃天牧說明，由於牽涉跨境金流的問題，所以需要一個點慢慢往前推，且從過去經驗來看，每一波外資轉換手法越來越複雜、不像以前直接，因此推演過程較繁瑣，需要一些時間來處理，且過去也不是1、2個月就能查出來。

黃天牧也提及，金管會一直與監理夥伴緊密聯繫，從他上任以來，證期局每2周也會跟對方溝通，絕對沒有疏忽，但他認為，在最後調查結果出來前，不方便對外公布，但「把外資都檢舉成陸資，我想這不必然合理」，既然有人檢舉，主管機關就會全力以赴處理。