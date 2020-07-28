香水噴一臉「眼睛突失明」！她急檢查慘被「摘掉一隻眼」　5年後悲劇了

Mum finds out she has cancer after accidentally spraying perfume in her eyehttps://t.co/umWpixjKW2 pic.twitter.com/KIYdfZf4Fs — Daily Mirror (@DailyMirror) July 28, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

英國女子卡洛爾（Carol Player）先前在使用香水時，不小心將香水噴臉上，導致其中一隻眼睛突然看不到，就在她就醫尋求幫助時，卻意外地被發現眼睛患有惡性黑色素瘤，是一種常見的眼癌；當時她被告知不需要進一步治療，不過就在5年過後，她被發現癌細胞轉移到肝臟跟其他部位，目前正在接受治療當中。

根據《鏡報》報導，56歲的卡洛爾先前不小心把香水噴在臉上，香水就這樣灑進眼睛，造成她其中一隻眼睛失去了視力，隨後她去醫院接受了治療，竟被檢查出患有最常見的眼癌—惡性黑色素瘤。

醫生表示，噴進眼裡的香水並不是引起癌症的原因，但正是這次的意外，讓卡洛爾的癌症被發現。報導中指出，在被檢查出罹患癌症後的第二天，卡洛爾就動了摘除眼球的手術，當時她被告知不需要接受進一步的治療，但不幸的是，在經過5年的無癌治療之後，2019年11月，醫生在她的肝臟內發現癌細胞。

卡洛爾的肝臟因此被切除一部份，但她卻在今年年初又被發現，癌細胞除了在肝臟之外還擴散到其他區域；最悲慘的是，原本她能夠接受全額資助的國家臨床實驗，卻因為新冠肺炎疫情遭到取消，現在她的家人別無選擇，只能自行籌措醫藥費治療。