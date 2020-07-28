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達最低標！境外資金匯回申請　已破1400億元

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▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲台商依據優惠稅率專法申請匯回的金額已經達到1400億元，達到原先預期的1333億元目標。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

根據財政部統計，台商依據境外資金匯回專法申請匯回的資金到7月27日止，已經達到1428億元，較7月14日短短約兩個星期的時間新增加144億元，從7月14日到8月14日預估新增匯回金額有機會再突破200億元，創新的一波高峰。

境外資金匯回管理運用及課稅條例（境外資金匯回專法）自去年8月15日上路，首年優惠稅率為8%、實質投資則為4%；次年優惠稅率則為10%、實質優惠稅率則為5%。

請繼續往下閱讀...

財政部宣布喜訊，台商依據專法申請回台的資金已經超過1400億元，不僅超過財政部最低推估首年為1333億元，甚至到今年8月14日首年截止日之前甚至可望繼續攀升。根據財政部統計，個人申請匯回的案件累計達452件、金額達616.5億元；而企業申請匯回案件253件，申請匯回的金額為811.3億元；其中已經有1102億元已經實際匯回。

財政部小編表示，進入振興階段，同時專法第一年8%稅率優惠也快結束，國稅局正積極加強宣導、提供稅務諮詢服務，歡迎台商把握機會，8月14日前提出申請，國內產業需要活水、拚經濟不能少了台商。

▼財政部臉書也宣布台商資金匯回的成績。（圖／翻攝財政部臉書）

▲▼台商,資金,匯回,金額。（圖／翻攝財政部臉書）

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