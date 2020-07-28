船員「海上日子」更寂寞！日常抽的免稅菸　關務署限縮

▲ 關務署修正菸品船舶日常用品補給數量，避免小船卻載有大量的免稅菸並且走私。（圖／免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

國際線船員用免稅菸品更限縮！關務署近日發布新規定，船員30人以下的菸品船舶日用品合理數量從原本30人以下每月15箱，約7500包的免稅菸；更細分為10人以下每月補給5箱、10到20人以下每月補給10箱、而20到30人則可以到15箱，也就是小型船舶每個船員所配給的免稅菸恐怕更為縮減。

國際線船舶船員用免稅菸品，以船員人數30人以下船舶為例，依「船舶需用物品申請驗放作業要點」規定，每船每月申請菸品合理總數量為15箱、每箱約50條、每條10包計算的話，就是7500包。

請繼續往下閱讀...

海關為防杜船用免稅菸品遭非法轉售，除菸品販售時須申報出口報單，並設有電腦程式管控每船免稅額度外，為確保貨物移動安全，菸品均以保稅卡車（專車）裝運，並加封海關封條或由關員押運至船邊，交由巡段關員啟封、清點無誤後，監視上船並封存於船上「司多間」，待船舶離境後才能開啟。

但是關務署統計，每年申請6000個案件、船員在20人以下的船舶占比大約七成，如果以30人以下每月可以申請15箱，換算每人每日可以配給的免稅菸至少是8.3包；若以大多數小型船舶多是20人來計算，每人每日可以配給的菸品就高達12.5包。反觀其他國家來，日本可以配給的合理數量是每人每日3包、新加坡則是要完稅才可以上船，我國的規定相對來說較為寬鬆。

而且海關去年下半年也查獲8起案件船隻還未離港就已經有菸品開啟或者是短少的情況，最高短少530條菸（5300包）以製菸成本每包10元的菸來說，稅的成本就是60元，所以該不法走私菸案的獲利高達31.8萬元以上，據知，大多數違規的船隻以大陸籍為多。

所以關務署認為有需要加強管理船舶日常用菸品，所以關務署修正「船舶需用物品申請驗放作業要點」並且已經實施，30人以下船舶的日常菸品合理數量須再細分為10人以下僅為5箱、11到30人為10箱、21人到30人則依舊維持15箱，換算下來每人每日最少也可配給8.3包；卻已經避免有心人士利用法律漏洞走私菸品。

關務署強調，如果發現有船舶出港之前就發現菸品有被開啟或者短少的情況，就會依照菸酒管理法「比照走私」情形移送地方政府處分。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

