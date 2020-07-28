把疫苗當救命稻草？　川普戴口罩參訪生技實驗室...簽署77.4億合約

▲川普戴口罩參訪新冠肺炎疫苗工廠。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普27日參訪位於北卡羅萊納州（State of North Carolina）、隸屬於富士膠片戴奧辛思（Fujifilm Diosynth）生技公司的新冠肺炎實驗性疫苗工廠，同時宣布，該工廠已獲的美國衛生及公共服務部（HHS）2.65億美元（約新台幣77.46億元）的合約，用以加強疫苗研製的生產能力。

綜合外媒報導，川普27日第二次在公開場合帶上口罩，前往疫苗工廠參訪，在接受採訪時他表示，美國至今已經進行了約5200萬次的檢測，是其他地區所無法比擬與接近的，同時，在美國18歲以上的患者致死率，相比於4月來說，已經下降了85％，這要歸功於對於疫情的了解以及進一步的治療。

▲川普政府以神速行動，加速疫苗研發作業。（圖／路透）

川普政府目前正執行一項「神速行動」（Operation Warp Speed），旨在投資位於領先地位的製藥公司，加速研發新冠肺炎的疫苗和抗疫療法。富士膠片戴奧辛思正與美國疫苗開發公司Novavax合作，共同為疫苗的研發努力。

川普政府才剛於本月初與Novavax簽下16億美元（約台幣468億元），接著又與富士膠片戴奧辛思簽署2.65億美元的合約。對此，外媒認為川普是希望寄託於此，在拯救嚴峻的疫情之餘，也盼望能拯救低靡的選情。