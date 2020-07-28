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智慧城市線上展為期半年　廣納全球450家廠商千個解決方案

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▲左起神通資科丁玉成副總,臺北市政府產發局吳欣珮副局長,台灣大哥大劉建倫副總,中興保全林建涵副董,臺北市黃珊珊副市長,遠傳電信井琪總經理,臺北市資訊局呂新科局長,中華電信陳建志協理台灣智慧城市產業聯盟總監陳守玉。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為神通資科副總丁玉成、台北市政府產發局副局長吳欣珮、台灣大哥大副總劉建倫、中興保全副董林建涵、台北市副市長黃珊珊、遠傳電信總經理井琪、台北市資訊局局長呂新科、中華電信協理陳建志。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

「2020智慧城市展覽與論壇」今年受到新冠肺炎疫情影響，台北市電腦公會決定改為線上展，並從7月起舉辦為期半年的展覽，台灣智慧城市產業聯盟總監陳守玉今（28）日表示，今年廣納全球450家廠商1000個智慧城市方案，並舉辦60場線上論壇、超過800場商機媒合會，規模達歷年之最。

台北市副市長黃珊珊表示，今年台北市政府將從8月起舉辦3場「智慧城市首長高峰會」，預計吸引逾50個國家350位城市首長及代表線上參與，而台北市科技防疫、發現台北的實證場域參訪和智慧城市願景館等活動也都採取線上模式，未來科技概念會放在智慧城市治理。

請繼續往下閱讀...

陳守玉表示，今年智慧城市線上展從7月起到12月31日，設有16個線上展主題館，包括台北市政府、桃園市政府及國發會亞洲矽谷、經濟部智慧城鄉、林口新創園、新創城市、AI50、科技部國研院國網中心、衛福部台灣智慧醫療創新整合平台、大同、中興保全科技、中華電信、台灣大哥大、神通、遠傳電信及英國館等。

▲左起神通資科丁玉成副總,臺北市政府產發局吳欣珮副局長,台灣大哥大劉建倫副總,中興保全林建涵副董,臺北市黃珊珊副市長,遠傳電信井琪總經理,臺北市資訊局呂新科局長,中華電信陳建志協理台灣智慧城市產業聯盟總監陳守玉。（圖／記者姚惠茹攝）

▲台灣智慧城市產業聯盟總監陳守玉。（圖／記者姚惠茹攝）

陳守玉指出，智慧城市(IoT)線上解決方案資料庫(S.C.O.P.E)預計蒐羅國內外450家廠商的1000種物聯網解決方案，涵跨智慧醫療、防疫、交通、建築、節能、教育、製造、安控、辦公室、家庭、人工智慧（AI）、5G等各解決方案，並以靜態的文字說明，動態的影音方式呈現。

陳守玉說明，Smart City Online線上論壇自6月份開始辦理，並依據活動性質以「主題月」方式推動，像是6、7月為智慧防疫、8月為國際城市交流、9月是5G智慧城市、10月為AI與新創、11月為智慧安防、12月為智慧交通，預計半年將超過60場次的國際專業交流活動。

陳守玉補充，超過800場的線上商機媒合會，預計將透過智慧城市展所累積蒐集的精準國內外城市首長暨買主資料庫，輔以線上商務導購及線上商機媒合機制，不論是一對一的媒合或是團體媒合，都能夠持續串聯城市與城市，持續為台灣產業創造海外商機。

陳守玉強調，Smart City Online策展團隊未來規劃，線上展每半年為一個展覽檔期，下半年是一個純線上展覽，上半年將結合每年3月份舉辦的智慧城市展，成為虛實整合的展會，讓台灣的智慧城市解決方案不受到疫情影響，不間斷地與全球接軌。

智慧城市線上展：網址

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