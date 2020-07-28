北市威力彩頭獎得主花5600元包牌！還抱走7注貳獎　總獎金曝光

▲威力彩頭獎昨晚送出，兩注均分31.24億元，獎落台北大安區「彩盈寶彩券商行」、南投縣竹山鎮「大運發商行」。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩史上最高頭獎31.24億元，兩注均分15.62億元，獎落台北大安區「彩盈寶彩券商行」、南投縣竹山鎮「大運發商行」，台灣彩券公司今（28）日表示，兩注都為電腦選號，其中北市中獎者是花5600元包牌，幸運中了1注頭獎，還有、6注參獎、42注肆獎，總共抱走15.89億。

台灣彩券公司公布中獎資訊，2注頭獎中，1注獎落台北市大安區「彩盈寶彩券商行」，該中獎人花5600元包牌，也就是第一區包7碼、第二區包8碼。

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台灣彩券公司指出，由於這名得主是包牌中獎，除了幸運對中1注頭獎（15.62億元）外，同時也對中其他獎項，包括7注貳獎（365萬元）、6注參獎（15萬元）、42注肆獎（2萬元），累計總獎金達15億8980萬807元。

另1注頭獎則是在南投縣竹山鎮「大運發商行」開出，這名幸運兒僅花200元電腦選號，就幸運中了頭獎，可抱走15億6247萬3476元的獎金。

值得一提的是，台灣彩券公司透露，昨晚一共開出20注貳獎，創下威力彩史上單期開出最多貳獎紀錄，且大多為電腦選號，投注金額介於100至5600元之間，每注可得365萬5333元。

▼貳獎開出20注為史上單期開出最多注貳獎紀錄。（圖／台彩提供，點圖可放大）