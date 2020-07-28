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卡關嚴重拖累英特爾！台積電不只吃7奈米訂單　傳5、3奈米CPU也有望奪下

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▲▼Intel,英特爾。（圖／路透社）

▲英特爾(Intel)製程卡關，訂單委託台積電。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

英特爾（Intel）上週坦承7奈米製程卡關，引發轉單效應，英特爾也已與台積電達成協議，預定2021年交由台積電代工18萬片的6奈米晶片。然而據外媒《wccftech》報導，傳出台積電未來還可望通吃英特爾的5奈米和3奈米晶片代工訂單。

外媒報導，英特爾交給台積電代工的是「Ponte Vecchio GPU」，採用成本較低的6奈米技術；值得注意的是，消息指出，台積電不會太快就為英特爾代工CPU，可能要到2022下半年才會開始大規模代工。對此台積電表示，公司不評論與客戶間的相關投產和訂單。

請繼續往下閱讀...

台積電在今年下半年開始將部分7奈米產能轉換為6奈米，且將於今年底開始批量生產。市場曾預期台積電從華為和海思的訂單會減少，導致明年台積電的7奈米產能不足，但隨著英特爾確認明年將外包和預訂6奈米產能，且超微擴大訂單覆蓋它們大部分的7／7+奈米產能，台積電的先進製程在明年上半年將滿載。

外媒指出，英特爾交給台積電代工的18萬片GPU晶片並不算高，不過較6奈米更先進的5奈米和3奈米技術似乎正在推進，意味著英特爾也可能把部分CPU的代工訂單委交台積電。

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