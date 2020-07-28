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三倍券成本比消費券高？經濟部印製及發放三倍券「成本結構」曝光

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▲振興三倍券紙本領券已突破1700萬人次大關。（圖／記者周宸亘攝）

▲振興三倍券紙本領券已突破1700萬人次大關。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券領券突破1700萬人次大關，卻有立委踢爆其發放成本比消費券多2.9億元，其中「系統開發」占總行政成本的一半，經濟部今（28）日公開三倍券印製及發放的成本結構，表示紙本領用及數位綁定系統開發占總行政支出約4%，並非立委所稱的50%。

經濟部澄清，振興三倍券為方便民眾領取，有多種管道讓民眾選擇，加上十年來人力及原物料上漲等因素，並考量透過宣傳讓各行各業加碼搭配三倍券行銷，故多需編列經費支應。

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▲▲振興三倍券紙本領券已突破1700萬人次大關。（圖／記者湯興漢攝）

▲振興三倍券紙本領券已突破1700萬人次大關。（圖／記者湯興漢攝）

在印製成本方面，三倍券增加了許多防偽技術，成本自然提升；此外，消費券係於98年發行，迄今已逾10年，印刷原物料價格和人力成本也上漲許多，例如同樣委託中央銀行所屬中央印製廠印製，消費券每張印製成本為1.26元，每份9張券，印製2,326萬份，共2.09億張，總計2.64億元，三倍券每張約為3元，每份9張券，以印製2,000萬份計，共1.8億張，總計5.4億元。

經濟部指出，預計印製份數與消費券相近；另兌付手續費，消費券每張兌付成本為4元，三倍券為每張5元，以2,000萬份計，總成本9億元，至於系統開發費用及相關費用約為1億元，非立委誤解之10.6億元。

官員指出，三倍券為讓民眾方便領用、彈性選擇領取時間，增加多元便民領券的管道，領取地點包括超商、超市、郵局及美妝用品店等多達1萬5,000家通路，而消費券只能在固定時間地點領取，三倍券給予民眾在領取上更多彈性的選擇，且採紙本與數位方式供民眾選擇使用，新增紙本券預定領用及數位券綁定之系統開發，故不能單純從數字上來比，也應考量創新突破及便利性。

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