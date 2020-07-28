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美國23州爆發沙門氏菌疫情　212人感染找不到菌株來源

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▲▼ 沙門氏菌感染者會出現腹瀉、噁心等症狀 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼ 沙門氏菌感染者會出現腹瀉、噁心等症狀 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者張呈緯／綜合報導

美國沙門氏菌疫情的規模正在迅速擴大，目前已有23個州出現病例，人數累計達到212人。 美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention – CDC）表示，菌株的來源尚未查清，也沒有其他相關食品的建議。

綜合外媒報導，最早的感染者出現於6月19日，自上一次（7月21日）官方更新疫情訊息以來，又陸續有8個州受到影響，期間增加了87名患者，據統計，目前俄勒岡州的沙門氏菌病例最多，共51例，猶他州則排名第二，共40例，且尚無死亡病例出現。美國疾控中心正表示，此次沙門氏菌菌株的具體來源尚未查清，目前也沒有要求禁食特定商品，對於任何可能受到污染的商品，「我們也還未與該零售商聯繫」。

沙門氏菌感者染通常會出現急性發熱、腹部疼痛、腹瀉、噁心等症狀，不過，大多數情況下，患者無須治療即可康復，但是，在某些情況下，特別是對兒童和老年患者而言，沙門氏菌病引起的脫水可能會很嚴重並危及生命。

美國疾控中心建議，如果民眾有症狀，一定要寫下生病前一周吃了什麼，並聯繫當地衛生部門，「民眾必須在吃飯前洗手，並把水果和蔬菜洗凈，易腐爛的食品最好進行冷藏。

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