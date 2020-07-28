　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

訊連攜手利凌策略合作　打造FaceMe非接觸性智慧安防解決方案

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲訊連攜手利凌策略合作　打造FaceMe非接觸性智慧安防解決方案。（圖／訊連提供）

▲訊連攜手利凌打造FaceMe非接觸性智慧安防解決方案。（圖／訊連提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
訊連科技（5203）今（28）日宣布，攜手智慧安防解決方案領導廠商利凌企業合作，並在利凌的NAV人臉辨識主機中導入FaceMe的AI臉部辨識引擎，打造集智慧安防、數據分析及即時示警的非接觸性智慧安控解決方案。
 
訊連表示，利凌(LILIN)為全球頂尖的IP 安全監控錄影產品製造商，提供IP網路攝影機、錄影主機及相關安防應用服務，這次透過與訊連的合作，利凌在旗下NAV人臉辨識主機中導入訊連開發的FaceMe AI臉部辨識引擎，提供用戶各式非接觸的智慧安防解決方案。

訊連指出，主要在辦公室、工廠、住宅等場景中，可以即時確認進出人員身分及管控進出人員權限，並在零售、服務業則可透過分析來客在特定活動、場域的即時情緒反應，進行資料分析及優化消費體驗。
 
訊連進一步指出，全球新冠肺炎疫情尚未趨緩，訊連科技與利凌共同打造的解決方案，具備臉部辨識非接觸辨識優勢，可取代傳統磁卡及輸入密碼，降低病毒透過接觸物體表面傳播的風險。
 
訊連科技黃肇雄執行長表示，智慧安防是近年AIoT應用的重要領域，而臉部辨識已成為智慧安防產業不可或缺的創新技術，利凌為全球AIoT智慧安防的領導廠商，而訊連是國際頂尖臉部辨識開發商，透過這次合作可將安全、可靠、高效的臉部辨識應用導入至各式智慧安防應用場景。

利凌企業董事長許正忠表示，利凌企業深耕智慧安防產業多年，根據市場需求提供不同解決方案，將訊連的FaceMe整合到利凌的臉部辨識系統，精準應用在智慧零售、醫院工廠及其他工業場域，為全球客戶帶來智慧安防解決方案。

請繼續往下閱讀...

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
動滋券400萬幸運兒如何領？　簡單一次看懂
動滋券身分證尾數「4」才7.69％　中籤率超低有原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

藥華藥抗疫新藥研發計畫　獲CDE選為指標型諮詢輔導專案

卡關嚴重拖累英特爾！台積電不只吃7奈米訂單　傳5、3奈米CPU也有望奪下

北市威力彩頭獎得主花5600元包牌！還抱走7注貳獎　總獎金曝光

智慧城市線上展為期半年　廣納全球450家廠商千個解決方案

三倍券成本比消費券高？經濟部印製及發放三倍券「成本結構」曝光

訊連攜手利凌策略合作　打造FaceMe非接觸性智慧安防解決方案

搶攻頂級家用市場　友達推出「全球最高屏占比8K無邊框電視面板」

台股上下震盪近500點！　金管會主委黃天牧：這波行情是「有基之彈」

台股挑戰萬三關卡「手中持股為何漲不動？」　投顧：小心台股漲多回檔

美元跌勢不止！　謝金河直指「此物」漲幅威力不下黃金

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

藥華藥抗疫新藥研發計畫　獲CDE選為指標型諮詢輔導專案

卡關嚴重拖累英特爾！台積電不只吃7奈米訂單　傳5、3奈米CPU也有望奪下

北市威力彩頭獎得主花5600元包牌！還抱走7注貳獎　總獎金曝光

智慧城市線上展為期半年　廣納全球450家廠商千個解決方案

三倍券成本比消費券高？經濟部印製及發放三倍券「成本結構」曝光

訊連攜手利凌策略合作　打造FaceMe非接觸性智慧安防解決方案

搶攻頂級家用市場　友達推出「全球最高屏占比8K無邊框電視面板」

台股上下震盪近500點！　金管會主委黃天牧：這波行情是「有基之彈」

台股挑戰萬三關卡「手中持股為何漲不動？」　投顧：小心台股漲多回檔

美元跌勢不止！　謝金河直指「此物」漲幅威力不下黃金

長榮航空四度獲「全球十大最佳航空」　一次奪5大獎肯定

菲籍「逃逸移工釣蝦場打工」見警急閃！警狂追200公尺　一查發現他已經逃6年

巧遇庾澄慶游泳　周杰倫被他的身材震撼：可以再多生幾個！

劉雨柔開健身房當拗板娘　女性運動課程一開秒殺

香港連續1周「天天破百」大半源頭不明！　明起限拒令「縮小至2人」

18歲「貓瑞」遭棄收容所　飼主霸氣收編讓牠呼嚕過20歲生日！

修但幾勒！路霸小食蟻獸「大字形」飛撲　下秒反差笑翻網

藥華藥抗疫新藥研發計畫　獲CDE選為指標型諮詢輔導專案

北市居家檢疫補助核准1千萬元　8月預算見底再加碼延長

3.1萬坪新北最大宏匯廣場7/31試營運　亮點搶先看

財經熱門新聞

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

威力彩買氣夯到爆！　台彩緊急上修頭獎金額至31.7億

威力彩15.6億　獎落台北大安、南投竹山

威力彩31億獎號出爐　史上最高獎金來了

台北開出15.6億　彩券行老闆娘曝蝙蝠預兆

全台薪資新竹第一高　第二名贏過六都

辜家第六代誕生　辜仲諒升格當阿公

睡覺也能賺錢　10種被動收入方法全曝光

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

超商買20元飲料中千萬元！全家統一發票特別獎得主出爐

百萬用戶有福了！玉山Wallet新推3功能

威力彩衝31億！「4次20億頭獎」2區都開這兩碼

快訊／台股早盤漲逾400點　指數突破13000點大關

更多熱門

相關新聞

訊連人臉辨識獲美國MPS採用　「智慧健康偵測站」具備口罩偵測功能

訊連人臉辨識獲美國MPS採用　「智慧健康偵測站」具備口罩偵測功能

訊連科技（5203）今（21）日宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎與美國Municipal Parking Services (MPS)合作，並在全新開發的Sentry Health Kiosks智慧健康偵測站中，可以在非接觸狀態下，偵測人員體溫、是否正確配戴口罩，並在戴口罩時進行臉部辨識。

研華攜手訊連　推出AI臉部辨識App

研華攜手訊連　推出AI臉部辨識App

台灣精品線上記者會串聯全球商機

台灣精品線上記者會串聯全球商機

訊連推出金融AI刷臉辨識　高精準度2D、3D臉部防偽

訊連推出金融AI刷臉辨識　高精準度2D、3D臉部防偽

視訊會議虛擬AR彩妝　訊連COMPUTEX秀AI臉部辨識

視訊會議虛擬AR彩妝　訊連COMPUTEX秀AI臉部辨識

關鍵字：

訊連利凌FaceMe智慧安防解決方案

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

動滋券電腦抽籤出爐28日簡訊通知

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

王瞳、艾成今登記結婚！

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面