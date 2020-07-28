手遊「絕地求生」危險了！印度再監控250款中國App　可能列禁用名單

▲PUBG Mobile為《絕地求生》的手機版本。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者康世人新德里28日專電

印度6月以國安理由禁止59個中國應用程式（App）後，最近傳出再禁47個來自中國的App，但消息人士透露，還有超過250個中國App被納入監控清單，可能禁用。

今日郵報（Mail Today）今天引述沒有具名的消息人士指出，最近被政府禁用47個App，是6月已禁用59個App的輕量版等其他版本，印度電子資訊技術部很快就會公布被禁的名單。

這名人士也透露，印度政府已把超過250個App納入特別監控清單，包括阿里巴巴旗下的App如「全球速賣通」（AliExpress）、小米類似抖音的Zili，及中國騰訊參與開發的知名遊戲「絕地求生」（PUBG）等，因這些App被懷疑危害國家安全和用戶隱私，可能也會遭印度政府禁用。

此外，消息人士表示，正列入特別監控清單的還包括一些中國的知名遊戲App，也可能被納入禁用清單。

印度政府正在調查這些App，是否把印度用戶的資訊與數據和中國政府分享。

▲印度禁用多款中國app。（圖／路透）



至於稍早傳出被禁用的47款App，印度亞洲新聞國際通訊社（ANI）報導，包括抖音（TikTok）的輕量版抖音Lite及Hello Lite、SHAREit Lite、BIGO LIVE Lite和VFY Lite等是先前59款被禁App的輕量版。

印度與中國部隊5月初在拉達克東部對峙迄今，仍無法緩解，雙方更於6月15日晚爆發暴力對峙，導致印度20名軍人死亡、中國傳有40多名軍人死傷。稍後印度政府就以國家安全理由，宣布禁用59款App，被禁用的抖音、微信、UC瀏覽器等已陸續宣布停止在印度的服務。

印度政府目前已要求被禁用的App廠商在3週內填寫涵蓋77個問題的資訊安全問卷，包括是否對敏感內容進行審查；是否在外國政府要求下編輯、宣傳或下架內容；以及是否曾在美國、歐盟或其他地方秘密蒐集用戶數據而面臨調查等。