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搶攻頂級家用市場　友達推出「全球最高屏占比8K無邊框電視面板」

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▲搶攻頂級家用市場　友達推出「全球最高屏占比8K無邊框電視面板」。（圖／友達提供）

▲友達全球最高屏占比無邊框電視面板搭載於三星QLED 8K量子電視。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

友達（2409）今（28）日宣布，推出系列65至85吋8K無邊框超高屏占比電視面板，並攜手家電巨擘打入全球頂級家用市場，以屏占比接近百分之百的無邊際大螢幕，展現無與倫比的完美沉浸式視野。

友達表示，8K無邊框超高屏占比電視面板，包括以8K（7680 x 4320）相當於16倍Full HD的極致精細畫質搭配QD量子點解決方案，一舉推升色彩飽和度至Rec. 2020 90%，輔以採用新一代特殊控光技術膜，讓觀賞角度不再受限，即便不在電視正前方觀看，仍可近距離感受均勻的色彩表現。

請繼續往下閱讀...

友達指出，鑒於家用智慧電視已從節目播放，延伸到成為遊戲、電影等多媒體影音串流媒介，友達8K無邊框超高屏占比電視面板亦具備120Hz高刷新率，可滿足運動賽事及電玩遊戲等需求，展現流暢無殘影的高畫質動態影像。

▲搶攻頂級家用市場　友達推出「全球最高屏占比8K無邊框電視面板」。（圖／友達提供）

▲三星QLED 8K量子電視使用友達全球最高屏占比無邊框電視面板。（圖／友達提供）

友達進一步指出，獨家的高穿透率畫素設計，可以較低的背光亮度達成原來同等的HDR高動態範圍需求，面板最高亮度達1200 nits，以精準的對比完美掌握明亮及暗態的細節層次，同時也符合國際對節能理念的潮流。

友達說明，極窄邊框設計對於大尺寸面板的邊框強度及產品穩定度是一大考驗，友達挑戰框膠塗佈、玻璃切割及偏光片貼附精度等製程能力，透過最佳化整合設計，成功挑戰小於1毫米（mm）的最窄非顯示BM（Black Matrix）區極限。

友達強調，這次推出趨近百分之百全球最高屏占比的大尺寸電視面板，消除傳統電視黑色邊框的侷限，讓觀賞視野不受限，實現電視與牆面最小化間隙距離，營造與居家環境融為一體的無邊際視覺，而且全平面無邊框技術也可望應用於廣告看板，未來可望導入各式智慧場域應用。

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