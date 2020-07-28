快訊／伊朗西部工業區「儲油槽爆炸」延燒6車！　烏黑濃煙竄天

記者吳美依／綜合報導

伊朗西部的克爾曼沙赫省（Kermanshah）一個儲油槽於當地時間28日上午爆炸，火勢延燒到至少6輛車，烏黑濃煙竄上天空。據悉，目前尚未傳出傷亡。

بر اساس گزارش‌ها دستکم شش #تریلی در منطقه صنعتی شهرک دولت آباد #کرمانشاه منفجر شده است. فرماندار کرمانشاه اعلام کرده که #آتش‌سوزی ابتدا در یک تانکر اتفاق افتاده و سپس به تریلی‌های دیگر سرایت کرده است. هنوز دلیل این حادثه اعلام نشده است. pic.twitter.com/OtlyiW0yWo — ايران اينترنشنال (@IranIntl) July 28, 2020

綜合伊朗《米贊通訊社》、《伊朗學生通訊社》與《伊朗國際電視臺》報導，多拉塔巴德（Dolatabad）工業區停車場的一個儲油槽發生爆炸，引發大火，波及至少6車。

另據《耶路撒冷郵報》報導，伊朗6月底以來發生十多起爆炸案，有人指控，以色列就是背後主使者。

伊朗6月以來頻傳爆炸事件，本月稍早，伊斯法罕省（Isfahan Province）納坦茲（Natanz）一處鈾濃縮設備，以及首都德黑蘭附近的帕爾欽（Parchin）軍事基地都發生爆炸。



Fuel storage explodes in Dolat Abad industrial town, #Kermanshah #Iran pic.twitter.com/95zZP9SytS — Aleph א The Reaper (@no_itsmyturn) July 28, 2020

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