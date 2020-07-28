台股上下震盪近500點！　黃天牧：資金、基本面推升這波行情

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股今（28）日早盤大漲逾400點，最高攻上13031.7點，再度創下歷史新高，隨後賣壓出籠，終場小跌1.57點，收12586.73點，成交量爆出3432.52億元，高低點差距達498點；金管會主委黃天牧對此表示，台股這波行情飆升並不完全是資金面，基本面也是支撐的關鍵之一。

金管會主委黃天牧今天受訪時表示，台股有大家關切的重量級股票台積電、聯電等，也是台灣之光，但也注意到這些股票上漲外，還有很多股票沒有同步上漲，甚至成交量也不高。

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黃天牧說，這也是為什麼今年4月針對每股淨值比等條件不符的個股，推出「下市機制」，另對優質股票但交易量不高的部分，預計明年推出「造勢制度」。

外界關注台股這波行情是否過熱？黃天牧指出，台股這波主要是各國QE政策持續，加上美國選舉，外界預期有大選榮景，且台股基本面也很好，包括財報透明、公司治理、殖利率等，以及上市櫃6月營收2.83兆元，月增7.02%、年增5.82%，顯示疫情期間，上市櫃營收仍是上漲，代表基本面不錯，儘管股市漲漲跌跌，最後仍得回歸基本面，提醒投資人應注意其風險。

黃天牧認為，台股這波行情也有基本面支撐，外界也比較與30年前那波行情，但投資人對市場投資觀念有改變，因此不完全認為只是資金面狂飆，當然低利率時期尋求好的投資標的是正常的，但與30年市場相比確實有比較成熟，他也強調，股市發展當然均衡叫好，未來將強化交易制度、公司治理、ESG發展。