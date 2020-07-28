　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

受夠疫情崩盤！巴西總統遭控危害人類罪　送件「海牙國際刑事法庭」處置

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）宣布自己確診新冠肺炎（COVID-19），突然拿下口罩對著記者們比讚。（圖／路透）

▲波索納洛遭到醫療專業人士聯盟送件到海牙國際刑事法庭。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合外電報導

巴西新冠疫情嚴重，截至28日午間確診人數達到244萬餘人、死亡病例87618人，然而巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）卻並未有實際作為，其政府面對疫情的防疫措施幾乎也無所適從，導致境內確診人數飆升，墓地不敷使用的狀況。如今代表巴西100多萬醫療專業人士組成的「衛生聯盟陣線」（UNISaúde）向荷蘭海牙國際刑事法院提起訴訟。

綜合外媒報導，「衛生聯盟陣線」在長達64頁的起訴書中，提到巴西總統波索納洛自一開始反對戴口罩、社會隔離等措施，且直到巴西疫情嚴峻，波索納洛還堅持使用氯喹和羥氯喹等抗瘧疾藥物來治療新冠肺炎，但當時美國、與多項科學研究都指出，該類藥物對新冠肺炎並無效。

此外，「衛生聯盟陣線」也指出，波索納洛疏忽且不負責任的行為，導致巴西確診、死亡人數不斷上升，國內醫療體系瀕臨崩潰，根本如同「種族滅絕」；諷刺的是近期巴西才剛出現一項研究，氯喹對於感染新冠肺炎的人根本無效。

日前波索納洛終於篩檢出陽轉陰性，當時他開心拿著奎寧拍照，堅持自己只是「小感冒」。面對遭到提交到荷蘭海牙國際刑事法院，巴西總統辦公室27日回應，「等到接到國際刑事法院的質詢之後，才會做出回應」。

而在同日，巴西152名天主教主教也簽署公開信，指責波索納洛與其政府根本無力應對「前所未有的危機、經濟的崩盤」，甚至還將其視為意外或是天譴，令人憤怒。

►東西這樣買起來

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
動滋券400萬幸運兒如何領？　簡單一次看懂
動滋券身分證尾數「4」才7.69％　中籤率超低有原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

斷頭殘肢躺排水溝！女兒缺席家庭聚餐　老父「第六感發毛」求助…只等到冷屍

她遭歹徒綁架「逼爸媽付390萬贖金」　破門瞬間「竟是自己在打電話」尷尬了！

噁哥趁頭痛「強奪13歲妹初夜」搞大肚子　竟想賴帳卻遭「胎兒DNA狠打臉」！

冶豔妹甩酒狂歡　「身體怪怪2天」老媽傳訊不回…竟接到電話：妳女兒死了！

他好心扶酒醉屁孩　慘遭「3腳踩斷脊椎斬首」喀拉聲劃破深夜…目擊者震撼！

美中關係僵！蓬佩奧提習近平「改稱呼」　主席→總書記脫口15次…全場心跳漏拍！

他扛嬌妻進醫院「騙滑倒死亡」　牧師破心術…揭「不餵女兒喝奶」棍殺悲劇！

影／WHO認「新冠肺炎是最嚴重緊急狀況」　譚德塞再捧：中國控制的非常好！

惡徒開車「衝撞綿羊」！1死2命危慘遭焚燒...農場主人痛訴：還有8隻不見

18歲弟拜訪好友「卻被熟女媽勾引」　絲質睡衣肩帶故意滑落…秒吞禁果轉大人

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

惡徒開車「衝撞綿羊」！1死2命危慘遭焚燒...農場主人痛訴：還有8隻不見

18歲弟拜訪好友「卻被熟女媽勾引」　絲質睡衣肩帶故意滑落…秒吞禁果轉大人

南韓變態噁警官！遭爆「淫威」性侵脫北女19個月12次...同事包庇全裝傻

川普頻失言、同黨議員飆罵「婊子」　CNN：共和黨正在流失女性選民

手遊「絕地求生」危險了！印度再監控250款中國App　可能列禁用名單

澳媒踢爆「中國＆巴基斯坦」合作研發生化武　2國憤怒反擊：假消息！

全球新冠確診「6週翻倍」！　WHO料維持國際公衛緊急事件

若美軍重返菲國駐紮...杜特蒂語出驚人：菲律賓人會滅絕！

日女高中生異想天開「在家偷種大麻」　家人同住3個月毫不知情

杜特蒂承認在南海打不過中國　向習近平尋求新冠疫苗

網傳侵入性「大陸不明種子」偽裝成包裹　防檢局：台灣沒有這個狀況

女兒圖書館還書「光速投入箱1/3」：討厭它！爸愣見暑假作業...千人笑暈

日職／張奕二軍首度投滿5局　為升一軍做準備

長榮航空四度獲「全球十大最佳航空」　一次奪5大獎肯定

菲籍「逃逸移工釣蝦場打工」見警急閃！警狂追200公尺　一查發現他已經逃6年

巧遇庾澄慶游泳　周杰倫被他的身材震撼：可以再多生幾個！

劉雨柔開健身房當拗板娘　女性運動課程一開秒殺

香港連續1周「天天破百」大半源頭不明！　明起限拒令「縮小至2人」

18歲「貓瑞」遭棄收容所　飼主霸氣收編讓牠呼嚕過20歲生日！

修但幾勒！路霸小食蟻獸「大字形」飛撲　下秒反差笑翻網

國際熱門新聞

「買土地可娶小姨子」另類廣告掀轟動

波特蘭裸體雅典娜　身分曝光了！

iPhone12「海軍藍」外流　低調奢華取代夜幕綠

台積電ADR猛漲12.65％再創新高！美股漲收

「2020年全球過半人口染疫！」日30年前老報紙神預言

印尼10萬確診！部長籲：以台灣為榜樣

WHO認「新冠肺炎是最嚴重緊急狀況」讚中國超棒！

成都閉館 林杰偉莊祖宜夫婦告別

疫情干擾　日振興國旅未見人潮

1天接15客！妙齡女被騙到英國賣淫

強奪13歲妹初夜搞大肚子　想賴帳卻遭胎兒DNA打臉

美生技廠疫苗最後階段！針對3萬人體試驗

白宮經濟顧問：歐布萊恩感染源來自女兒

他好心扶酒醉屁孩　慘遭「3腳踩斷脊椎斬首」

更多熱門

相關新聞

WHO認「新冠肺炎是最嚴重緊急狀況」讚中國超棒！

WHO認「新冠肺炎是最嚴重緊急狀況」讚中國超棒！

新冠疫情在全球蔓延6個多月，造成1600多萬人確診、65萬餘人死亡，世界衛生組織（WHO）27日在例行記者會上，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，「新冠病毒是WHO面臨最嚴重的衛生緊急狀況」，話雖如此但仍稱讚中國，因為遵循防疫守則、政策完善所以抗疫情況相當良好。

脫北者挾病毒返國　金正恩急封開城　

脫北者挾病毒返國　金正恩急封開城　

巴西總統篩檢結果陽轉陰「歸功奎寧」

巴西總統篩檢結果陽轉陰「歸功奎寧」

大連疫情蔓延三省八地

大連疫情蔓延三省八地

美國15天新增100萬新冠病例！

美國15天新增100萬新冠病例！

關鍵字：

巴西波索納洛海牙國際刑事法庭新冠疫情

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

動滋券電腦抽籤出爐28日簡訊通知

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

王瞳、艾成今登記結婚！

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面