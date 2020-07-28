對抗不確定性！法國巴黎人壽推投資型保單　連結短期高收益債基金

▲多數投資人追求相對穩健、波動低的產品。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

面對油價崩跌、低利率環境以及新冠肺炎疫情等多重衝擊，全球景氣前景未明，身處充滿不確定環境下，投資人追求相對穩健、波動低的產品。法國巴黎人壽推出「基富滿滿保險計畫」，連結標的景順全球優選短期高收益債券基金供客戶選擇，透過短期高收益債券基金的多重優勢，提供民眾兼具投資和保險保障的投資型保單商品。

法國巴黎人壽表示，提供壽險、年金雙平台的投資型保險計畫，讓民眾可依本身有無壽險需求來投保；同時隨著考量愈來愈多，該計畫除了有新台幣、美元幣別之外，也提供人民幣、南非幣之等共11種多元幣別選擇，滿足民眾會將外幣作為資產配置的一環的需求。

此外，該計畫採用後收型費用架構，繳交保費時不收取保費費用，讓保戶可以高度參與標的投資。已投保基富滿滿的老客戶，同商品（需為同一商品、同一要保人、同一被保險人及同一保單幣別）第二張保單起，還可享免收保單維護費優惠。

法國巴黎人壽表示，這次特別與在全球擁有豐富且專業投資經驗的景順投信合作，於基富滿滿保險平台內提供景順全球優選短期高收益債券基金供保戶做投資選擇，可做為保戶在進行資產配置時的多一種選擇。

景順投信指出，從過去的重大事件來看，短期高收益債券禁得起市場考驗，波動時間相對短，復甦力強，表現相對優異。景順投信歸納短期高收益債券具有「3高2低」特色：

1、高能見度：一般公司財報所呈現的投資能見度約為1至2年，趨近短期債券到期日期間。

2、高相對收益：短期高收益債券提供相對投資級債券有較高的收益及報酬。

3、高分散度：全球布局，60%成熟國家+40%新興國家。

4、低利率敏感度：較短的存續時間可大幅降低利率風險。

5、低波動度及信用風險：短期高收益債券提供下檔保護及波動度皆優於一般高收益債券。

截至2020年3月底止，景順集團在全球管理資產總值達1.1兆美元，投資團隊遍佈全球25個國家、超過29個城市，為120多個國家的客戶提供服務，由專門投資團隊管理投資，涵蓋一系列廣泛的資產類別及投資風格。另截至2020年1月底，景順投信管理之境內基金資產總值合計新台幣1055億元，2019年度資產規模成長103%。

法國巴黎人壽表示，保戶可透過投資型保單平台架構，完成風險規劃及保險保障，滿足人生各階段規劃與風險保障；也提醒保戶購買投資型保險保單除投資標的信用風險外，仍應留意市場價格風險、經濟變動風險和匯率風險等，且經濟走勢預測不必然代表投資績效，投資前應詳閱保險商品說明書並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及承受各項風險能力等因素，才能發揮投資型保險所帶來的投資與保障功能。