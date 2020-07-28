台股挑戰萬三關卡「手中持股為何漲不動？」　投顧：小心台股漲多回檔

▲ 台積電今（28）日早盤帶領台股攻上13000點。（圖／實習記者方敬攝）

記者林淑慧／台北報導

台股今 (28) 日在國際熱錢簇擁下，由台積電領軍上攻，終場指數小跌1.57點，收12586.73點，成交量3432億元，創台股史上新高紀錄，不過卻有逾七成上市櫃公司下跌，分析師表示，今日台股指數收長黑K棒，櫃買指數不僅收黑，更創波段低點，顯示台股短線漲多拉回，提醒投資人小心短期套牢賣壓。

台積電美國存託憑證（ADR）再飆漲逾12%，帶動台積電早盤跳空大漲再創466.5元新高價，推升台股早盤攻上13031.7 點的歷史天價，台股連二天創史上新天價，但卻有七成上市櫃公司下跌，股價表現兩樣情。

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國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股創下歷史新高點，指數衝高主因來自台積電的貢獻，對於一般投資人來說恐怕相對無感，觀察大盤指數，台股、櫃買接連收黑，OTC櫃買指數更創波段低點，顯示台股已有漲多拉回的壓力，提醒在台股高檔追進的投資人，小心台股後市的套牢賣壓。

元大投顧指出，本周多項訊息有待釐清，包括聯準會利率決策會議結果，美國企業如蘋果、高通等重量級股陸續召開法說會，策略上台股突破歷史新高後，資金面的流向和流速列為選股考量之一。

觀察台股權值股走勢，聯發科今日最高漲到 763 元，逼近歷史新高價，但盤中同步震盪翻黑，且跌幅擴大至 6.6%，收在 680 元。股王大立光股價回神，今上漲 2.5%，收在 3910 元；鴻海也在盤面上表現，終場上漲 0.5%，收 78.4 元。

其他權值股方面，台塑四寶皆下跌逾 1%，其中以南亞跌幅最大；國巨重挫逾 5%；日月光投控、台達電、和泰車、遠東新等皆跌逾 2%。

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