用台積電賺一台車！他聽隔壁大學生「坐一桌聊股票」　網推坑：還不快上車

▲現在連大學生都在玩股票。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

台積電（2330）今天開盤就逼近漲停價，市值也衝破12兆，躍身成為全球第10大企業，是當今最多投資人關注的項目。一名網友表示，今天中午去速食店用餐發現，隔壁桌大學生聊的話題竟然不是電玩或女友，而是一群人聚在一起「討論股票」，還說得出不少專業用語，令他相當訝異。

原PO在PTT表示，原本以為隔壁桌的大學生只是在閒聊，卻聽到空軍、做多、多頭、出貨等等專業術語，才知道他們是在交流股票資訊，「還說因為台積電他賺了一台進口車」，讓他感到有點氣憤，現在大學生竟然不專心唸書，反而想用股票這種快速的方法賺錢，「你們父母付錢給你們去讀書，你們在炒股，難怪台灣看不到什麼未來了。」

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▲台積電28日早盤帶領台股攻上13000點。（圖／實習記者方敬攝）



不過，網友和原PO抱持不同看法，讀書就是為了將來能爭取到利益更高的賺錢管道，如果現在就有能力靠股票賺錢，那也是那群大學生的本事，「基本上，有沒有認真唸書和是否炒股，沒有絕對關係」、「不會啊，有賺到錢比打LOL耍廢大學生強多了」、「全民炒股時代，你還不上車啊」、「大學學到的知識剛好可以在股市投資中學以致用啊」、「唸書不就為了賺錢？能早點賺幹麻不賺？」

不只大學生在瘋股票，先前也有另一名網友在PTT發文「現在股票到底有多夯？」他在公司上廁所10分鐘，期間聽到好幾位同事都是在討論股票，還互相分享賺了多少錢，「這有點不對吧？過年前蹲廁所，聽到廁所聊的都是公司新來的實習生」，結果現在女同事已經不夯了，大家改成關心股票，「現在股票怎麼這麼夯？」