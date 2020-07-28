南韓變態噁警官！遭爆「淫威」性侵脫北女19個月12次...同事包庇全裝傻

▲南韓警方遭控，以職務之便多次性侵脫北女性。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

24歲的脫北者金某疑似性侵同為脫北者的女性友人，畏罪潛逃至北韓，引起兩韓當局高度關注，北韓（朝鮮）甚至為了防疫封鎖開城，也讓南韓民眾對於邊境守衛軍隊、保護監視脫北者的警方能力打上問號。不過最近更有韓媒爆料，某名出身北韓的女性，在來到南韓後，反而慘遭首爾市的警官脅迫性侵，長達1年7個月。

根據韓媒《中央日報》，該名警官隸屬於首爾瑞草警察署保安科，2010至2018年期間負責保護脫北者人身安全，2016年時甚至在總統轄下機關「國民大統合委員會」所主辦的頒獎儀式「生活中的小英雄」上，因保護脫北居民有功，獲頒英雄牌。

受害脫北女性的辯護律師田秀美（전수미，音譯）控訴，該警官時常以蒐集北韓相關情報為由接近該脫北女性，從2016年5月起便靠著警察身份所帶來的「淫威」性侵該女性至少12次。

▲警方不僅性侵脫北女性，甚至涉嫌隱匿犯罪事實。（圖／CFP）

田秀美表示，直到2018年3月，該脫北女性終於無法忍受自己遭南韓警官蹂躪，於是只好前往瑞草警察署，向保安科等部門據實以告、請求協助；不料由於該警官就是在瑞草警察署服務，此舉根本是請鬼抓藥帖。

根據田秀美的說法，署內的另名警察打算規避調查責任，「A某（指該犯案警官）根本沒說，我們根本不知道（她）被性侵了」；負責監督警署內部員工的公聽監察官室也推拖表示，未從受害脫北女性接獲陳情書，無法展開內部調查。

田秀美補充，「儘管被害者早已數度將受性侵的事實告訴加害警官的上級主管，但無奈警方卻選擇保持沉默、毫無任何作為。」

目前該名警官已至首爾地方警察廳待命處分，並接受內部監督調查。

▲根據調查，至少有一成脫北女性表示，在南韓有遭性侵經驗。（圖／CFP）

根據《打破新聞》（뉴수타파）報導，該名受害脫北女性透露，她以為南韓的警察類似北韓的保衛部，擁有絕對的權威，因此深感恐懼、無法起身反抗。

類似案例不只一樁！根據《News1》，另名脫北者女性B某待在北韓的家屬，長期向外界轉達重要情報，遭到當局盯上、身陷危機，B某得知後只好向南韓情報司令部的中校、士官長尋求協助，在答應一同喝酒後，便慘遭2人性侵，2019年以權力型姦淫等罪嫌將之提告。

根據南韓女性家族部2017年實施的調查，124名的脫北女性中，就有13名表示在南韓有慘遭性侵的經驗，比例高達1.5%。

►脫北者染疫逃北韓...南韓軍方證實「背包找到了」！疑性侵女友人畏罪

►縮時保養、懶人必備！睡前敷一層，起床變美人