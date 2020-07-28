安倍向慰安婦下跪！南韓銅像取名「永遠的贖罪」　日本暴怒回應了

▲ 安倍向慰安婦下跪的銅像「永遠的贖罪」 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

日韓長年為二戰慰安婦問題爭吵不休，近來南韓一座雕像再度掀起糾紛。江原道平昌一座私人植物園內設置日本首相安倍晉三向慰安婦下跪磕頭的銅像，照片透過媒體曝光後，引起日方不滿。日本政府28日首度回應，「若報導屬實，將對日韓關係帶來決定性的影響。」

為紀念二戰期間向日本軍提供性服務的女性，南韓各地設有多座「和平的少女像」，又稱慰安婦像、和平碑等，形式大多為坐在椅子上的少女。日前有報導指出，平昌「韓國再生植物園」中便有一座安倍在慰安婦少女前下跪的雕像，將於8月剪綵。

日本官房長官菅義偉今早在例行記者會中被問及此事時回應，「首先，雖然尚未確認是否屬實，但我認為這違反國際禮儀。」他重申，雙方已經在2015年的《日韓慰安婦協議》中達成「最終且不可逆的」解決方案，也持續要求韓方履行協議內容。

日本《共同社》27日報導，日本網友不斷批評此事，南韓民眾的評價也好壞參半。《產經新聞》則分析，南韓國內對此事看法兩極，也有人認為「在外交上有失禮儀」、「好幼稚」。

該植物園園長金昌烈（김창렬，音譯）則向《共同社》表示，雕像並非針對安倍，而是象徵所有應該贖罪的男性，「也可能是少女的父親。」他強調，這座雕像是他以個人財產所打造，並無政治意圖，原訂8月剪綵並對外公開。但根據《共同社》，他已經暫緩公開日期。