科技部跨部會打造「未來科技館」　擴大參與台灣創新技術博覽會

▲學研團隊於展中展示新技術吸引國際專業人士交流互動。（圖／科技部提供）

財經中心／台北報導

「2020台灣創新技術博覽會」以深化國際鏈結提升技術交易樞紐為定位，今年更由經濟部與科技部共同主辦，邀集10大部會共同攜手匯集科技成果，成立3大主題館勾勒出各項產業創新生態系，打造台灣科技的國際單一櫥窗，讓國際更能便捷地認識台灣科技發展的實力。

今年在行政院科技會報辦公室的支持下，科技部首次整合舉辦了3年的「未來科技展」策展資源，邀請教育部、衛福部及國家最高學術研究機構中央研究院，於9月24日至26日在世貿一館共同打造「未來科技館」，擴大展出台灣科技的前瞻技術優勢與創新產業應用成果。

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科技部為促進科研成果商化的產業效益，每年皆透過「台灣創新技術博覽會——創新發明館」與自2017年起主辦的「未來科技展」搭建產學媒合平台，展示具科學突破性與產業應用性的前瞻科研成果，成功吸引超過10萬人次的產業人士參觀，並獲得13個國際城市的關注，展後媒合成果近10億。

為整合台灣科技對外資源深化國際鏈結，行政院科技會報辦公室的邀請與支持下，由科技部整合未來科技展的技術，並召集教育部、衛福部、中央研究院，擴大整合打造「台灣創新技術博覽會－未來科技館」，展出跨部會創新科研成果，技術量原約60件增加至80件，專館展示區規模擴增為2.5倍，並以精準健康生態系及防疫科技為展出核心，技術內容將涵蓋3年內可被立即技轉或交易的創新應用技術，並擴及到未來5至10年內具產業發展潛力的科研技術。

今年因在新冠肺炎（COVID-19）疫情上的超前部署，讓台灣經濟得以維持經濟長長，並因有能力在全球疫情上輔以協助，讓全世界看見台灣。

科技部指出，將在5+2產業創新技術的基礎上以「六大核心戰略」為核心主軸，展示精準健康生態系、電子光電、AI與AIoT應用、智慧機械與材料等領域研發成果，展期也會舉辦多場趨勢論壇與技術發表，更有企業團體導覽等媒合活動，希望能和其它部會共同匯聚資源，推動台灣成為國際研發成果流通樞紐平台，讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量。