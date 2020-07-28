南韓「太空政策」鬆綁！解禁發射器固態燃料使用...「韓流」進攻太空有望

▲南韓青瓦台國安室第2次長金鉉宗，宣布《韓美導彈指南》政策鬆綁。（圖／翻攝自Youtube@KTV국민방송）

記者羅翊宬／編譯

南韓青瓦台今（28）日下午2時宣布，隨著修正《韓美導彈指南》（Missile Guideline），將解除太空發射載具固態燃料之使用限制，「未來將可研發、產製各種液態燃料、固態燃料太空發射載具。」

根據《韓聯社》，青瓦台國家安保室第2次長金鉉宗（김현종）表示，從2020年7月28日起，將解除太空發射載具固態燃料之使用限制，修正2020年的《韓美導彈指南》。

隨著此次鬆綁，未來南韓民間企業可自由研發、生產太空發射載具，金鉉宗表示，「大韓民國所有企業與研究機構，乃至大韓民國所有人皆可自由研發並持有固態燃料、液態燃料與混合動力的太空發射載具，不受任何限制。」

根據已往的規定，太空發射載具的推力限制在每秒100萬磅，運載能力為500公斤、300公里；然而若想將載具發射至外太空，其推力需要每秒5千萬至6千萬磅。金鉉宗表示，「若以過去規範的限制，想要研發具有某種層面意義的固態燃料太空發射載具，幾乎可以說是不可能。」

據悉，為規範南韓彈道導彈之研發，1979年南韓與美國訂立《韓美導彈指南》，之前已有過3次更動，此次修正為第4次。而2017年9月，南韓總統文在寅在與美國總統川普進行電話會談後，完全解除彈道飛彈的彈頭重量限制，不過射程仍維持在800公里以內。

金鉉宗也表示，隨著此次規範鬆綁，若持續進行相關研發，那麼至2020年代中、後期，南韓可望擁有發射500至2000公里低軌道軍事偵察衛星的能力，打造收回戰時指揮權所需的核心戰力、維持韓半島（朝鮮半島）與東北亞的和平。

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