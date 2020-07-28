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培育跨域職能　東吳大學與台灣微軟攜手推動「前瞻人才培育計畫」

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▲▼東吳大學與台灣微軟攜手推動「前瞻人才培育計畫」。（圖／台灣微軟提供）

▲東吳大學與台灣微軟攜手推動「前瞻人才培育計畫」。（圖／台灣微軟提供）

記者邱倢芯／台北報導

隨著新冠肺炎的來襲，有許多企業意識到了數位轉型的重要性，但事實上「數位轉型」也造成了人才的落差，因為新技術的產生，就需要相對應的人才；台灣微軟今(28)日就攜手東吳大學，一同發表了「前瞻人才培育計畫」(Future Ready Skills program，FRS)，藉由與台灣高等教育學校合作，不僅協助非資通訊科系學生培養跨領域的數位技能，更讓擁有AI背景知識學習者也能深化學習，實現AI普及化的全人教育，幫助學子搶得AI人才就業市場的機會。

在此與東吳大學的合作中，台灣微軟除提供國際證照、教材、師資培訓外，更協助東吳大學成立Pearson Vue合規的國際考證中心，讓學生在同一個地點學習、實作到考照，都在東吳大學一次完成。更多合作服務包括：

請繼續往下閱讀...

免費線上學習平台Microsoft Learn：可獲得微軟雲端技術Azure Hands-on的教學資源、從AI技術到生產力平台工具等應用的學習平台，涵蓋豐富且最新的Power BI、PowerApps、Power Platform、Dynamics 365、Microsoft 365和Office 等學習資源。

Microsoft Certified Professional (MCP)認證項目：提供最新企業人才熱門領域技術認證證照，包括「基礎(Fundamental) 」、「進階(Associate)」、「專業(Expert)」三個階段的MCP認證考照服務，讓校方得以在學生邁入就業市場的旅程中，獲得國際級的能力證明以及業界的專業信賴。

TTT (Train The Trainer) 微軟夥伴師資培訓：提供種子教師培訓課程，包括導入原廠培訓教材及認證中心導入顧問等；在此計畫合作中，更成功廣招東吳大學教職員以快速累積師資人才庫，並協助東吳大學建置認證中心考場。

值得注意的是，微軟FRS計畫搭配微軟全中文環境的Microsoft Learn線上學習平台，透過角色與目標專屬的引導式、實作、互動式學習內容提供學生最新的雲端技術與技能。

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