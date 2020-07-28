「萬三」得而復失，台股小跌收12586點　成交量3432億元創新高

▲台積電早盤帶領台股早盤攻上13000點。（圖／實習記者方敬攝）

記者林淑慧／台北報導

台股今 (28) 日在國際熱錢簇擁下，由台積電領軍上攻，激勵指數跳空開高大漲363.42點，盤中一度觸及13028點，終場指數小跌1.57點，收12586.73點，成交量3432億元，創史上最大成交量。

台積電美國存託憑證（ADR）再飆漲逾12%，帶動台積電早盤跳空大漲再創466.5元新高價，推升台股早盤攻上13031.7 點的歷史天價，台股連二天創史上新天價，但卻有七成上市櫃公司下跌，股價表現兩樣情。

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台股今天早盤在晶圓雙雄領漲下，指數開高走高，早盤在台積電再登漲停，來到466.5元下，指數也跟著大幅上漲440點，來到13028點，但隨即面臨高檔賣壓，漲幅收斂至 2.5%，收在435元，

聯發科今日最高漲到 763 元，逼近歷史新高價，但盤中同步震盪翻黑，且跌幅擴大至 6.6%，收在 680 元。股王大立光股價回神，今上漲 2.5%，收在 3910 元；鴻海也在盤面上表現，終場上漲 0.5%，收 78.4 元。

其他權值股方面，台塑四寶皆下跌逾 1%，其中以南亞跌幅最大；國巨重挫逾 5%；日月光投控、台達電、和泰車、遠東新等皆跌逾 2%。

