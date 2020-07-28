疫情加速亞洲企業數位化！　滙豐：善用戰略抵禦外部衝擊

▲滙豐調查指出，疫情引發全球經濟衰退，超過一半的亞洲企業表示，已盡所能作好充分的準備。(示意圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

滙豐集團今（28）日發布2020年《商貿領航調查：建構更好的未來》報告指出，新冠肺炎疫情凸顯企業供應鏈中的脆弱環節，促使企業重新思考如何為供應鏈注入更多的透明度和可溯性；在管理庫存方面，企業正在從「即時」（just-in-time）模式轉變為「以防萬一」（just-in-case）模式。

疫情引發自大蕭條以來最嚴重的全球經濟衰退，滙豐集團訪問來自亞洲7個經濟體的1,400多家企業，調查顯示，亞洲企業認為自己在2020年的前6個月已做好準備應對挑戰，55%亞洲企業表示，已盡所能作好充分的準備，該比例遠高於全球其他地區的企業；當全世界正逐漸走出這場公共衛生危機時，更高的準備程度讓亞洲企業處於較有利的位置。

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滙豐（台灣）商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，數位化不再是一件可有可無的事情，亞洲企業已經意識到數位化的好處及優勢。雖然過去一些企業較不願意採取新的科技，但是疫情已清楚地揭示擁抱改變的必要性，數位化流程能夠讓企業提升復原力並抵禦外部衝擊。

這次疫情也凸顯出企業供應鏈的脆弱性。根據滙豐調查結果，54%的亞洲企業表示，未來將提升供應鏈的透明度以及可溯性；同時超過3分之1的亞洲企業將檢視供應鏈的上游合作廠商，以確保供應鏈承受得住未來的挑戰。

蕭仲程認為，面對高度不確定性的未來，企業需要重新檢視自身供應鏈、營運資本以及現金流之間的關係，以預先減輕和管理風險，同時企業還可以考慮不同的策略，使其供應鏈更加適應市場變化，其中，台灣企業生產多元化以及增加海外布局的趨勢最為明顯。

當需要描述具有韌性的企業時，亞洲企業表示，最重要的3個特徵是敏捷、以客戶為中心和透過可持續的方式行事。當被問及建立韌性時的最大障礙時，亞洲企業多援引財務因素，例如現金流量以及營運成本。

蕭仲程強調，對於亞洲各地的許多企業來說，疫情帶來百年一遇的當頭棒喝，因此企業的韌性強度關乎生存與否；如果企業想要在此之後存活下來並蓬勃發展，就必須考慮改變自身的營運方式，無論是透過更進一步的完善數位化戰略，或是加強供應鏈系統的管理。