　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

疫情加速亞洲企業數位化！　滙豐：善用戰略抵禦外部衝擊

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲孟晚舟被捕，疑導源於美國查到香春港上海滙豐銀行系統有中一筆華為跟伊朗的可疑交易。(示意圖／達志影像／美聯社）

▲滙豐調查指出，疫情引發全球經濟衰退，超過一半的亞洲企業表示，已盡所能作好充分的準備。(示意圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

滙豐集團今（28）日發布2020年《商貿領航調查：建構更好的未來》報告指出，新冠肺炎疫情凸顯企業供應鏈中的脆弱環節，促使企業重新思考如何為供應鏈注入更多的透明度和可溯性；在管理庫存方面，企業正在從「即時」（just-in-time）模式轉變為「以防萬一」（just-in-case）模式。

疫情引發自大蕭條以來最嚴重的全球經濟衰退，滙豐集團訪問來自亞洲7個經濟體的1,400多家企業，調查顯示，亞洲企業認為自己在2020年的前6個月已做好準備應對挑戰，55%亞洲企業表示，已盡所能作好充分的準備，該比例遠高於全球其他地區的企業；當全世界正逐漸走出這場公共衛生危機時，更高的準備程度讓亞洲企業處於較有利的位置。

請繼續往下閱讀...

滙豐（台灣）商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，數位化不再是一件可有可無的事情，亞洲企業已經意識到數位化的好處及優勢。雖然過去一些企業較不願意採取新的科技，但是疫情已清楚地揭示擁抱改變的必要性，數位化流程能夠讓企業提升復原力並抵禦外部衝擊。

這次疫情也凸顯出企業供應鏈的脆弱性。根據滙豐調查結果，54%的亞洲企業表示，未來將提升供應鏈的透明度以及可溯性；同時超過3分之1的亞洲企業將檢視供應鏈的上游合作廠商，以確保供應鏈承受得住未來的挑戰。

蕭仲程認為，面對高度不確定性的未來，企業需要重新檢視自身供應鏈、營運資本以及現金流之間的關係，以預先減輕和管理風險，同時企業還可以考慮不同的策略，使其供應鏈更加適應市場變化，其中，台灣企業生產多元化以及增加海外布局的趨勢最為明顯。

當需要描述具有韌性的企業時，亞洲企業表示，最重要的3個特徵是敏捷、以客戶為中心和透過可持續的方式行事。當被問及建立韌性時的最大障礙時，亞洲企業多援引財務因素，例如現金流量以及營運成本。

蕭仲程強調，對於亞洲各地的許多企業來說，疫情帶來百年一遇的當頭棒喝，因此企業的韌性強度關乎生存與否；如果企業想要在此之後存活下來並蓬勃發展，就必須考慮改變自身的營運方式，無論是透過更進一步的完善數位化戰略，或是加強供應鏈系統的管理。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
台女長灘島「一條線」瘋傳身分被揭露　怒告求償180萬
里長集資40萬「中獎金額」出爐：繼續簽或捐出去
泰移工確診！　台灣匡列189接觸者「1人有症狀」住院隔離中
泰移工「在台2年半」返國確診　公司160接觸者初步狀況出爐
快訊／再增5例境外移入「分別來自菲律賓、香港」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

5分鐘搞懂ETF！指數股票型基金4大優勢一次看：適合「預算低」的新手

台股指數創新高　下跌家數卻有「846家」！他擔心：這數據有點不妙

快訊／18縣市大雨特報來襲！新竹縣、嘉義縣列一級淹水警戒

科技部跨部會打造「未來科技館」　擴大參與台灣創新技術博覽會

培育跨域職能　東吳大學與台灣微軟攜手推動「前瞻人才培育計畫」

「萬三」得而復失，台股小跌收12586點　成交量3432億元創新高

疫情加速亞洲企業數位化！　滙豐：善用戰略抵禦外部衝擊

全台薪資新竹第一高　「第二名」曝光贏過六都

辜家第六代誕生！辜仲諒升格當阿公...喜獲「小男丁」孫超開心

傳立媒體台灣新任董事總經理Sumeet Parab就職

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

5分鐘搞懂ETF！指數股票型基金4大優勢一次看：適合「預算低」的新手

台股指數創新高　下跌家數卻有「846家」！他擔心：這數據有點不妙

快訊／18縣市大雨特報來襲！新竹縣、嘉義縣列一級淹水警戒

科技部跨部會打造「未來科技館」　擴大參與台灣創新技術博覽會

培育跨域職能　東吳大學與台灣微軟攜手推動「前瞻人才培育計畫」

「萬三」得而復失，台股小跌收12586點　成交量3432億元創新高

疫情加速亞洲企業數位化！　滙豐：善用戰略抵禦外部衝擊

全台薪資新竹第一高　「第二名」曝光贏過六都

辜家第六代誕生！辜仲諒升格當阿公...喜獲「小男丁」孫超開心

傳立媒體台灣新任董事總經理Sumeet Parab就職

《食尚》主持群再爆職災！　哈孝遠憂「痛風再發作」忍痛吃美食

牛五花嫩口多汁！嘉義超氣派平價火鍋　冰淇淋、多款飲料免費爽嗑

人行道突塌陷！牽手情侶瞬間消失...網驚：連走路都有心理陰影

被列黑心海鮮客戶名單　台北喜來登、晶華、國賓：未使用鮮德產品

桃園「迷你肉圓」只要8元！圓滾滾外型晶瑩剔透…搭配骨仔肉湯香氣逼人

「防止總統擴權！」江啟臣：儘速進行修憲總體檢　落實權力分立制衡

4百元有找爽嗑肉！「蘭嶼版芭達雅」燒烤吃到飽　眺望藍海＋夕陽太享受

驚爆MacBook起價2萬5有找！　傳於10月底發布亮相

台女星「晚上洗衣服」遭日本尪痛罵！　回娘家委屈訴苦…媽1招反擊幫出氣

5分鐘搞懂ETF！指數股票型基金4大優勢一次看：適合「預算低」的新手

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

財經熱門新聞

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

威力彩買氣夯到爆！　台彩緊急上修頭獎金額至31.7億

威力彩15.6億　獎落台北大安、南投竹山

威力彩31億獎號出爐　史上最高獎金來了

台北開出15.6億　彩券行老闆娘曝蝙蝠預兆

全台薪資新竹第一高　第二名贏過六都

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

睡覺也能賺錢　10種被動收入方法全曝光

辜家第六代誕生　辜仲諒升格當阿公

超商買20元飲料中千萬元！全家統一發票特別獎得主出爐

快訊／台股早盤漲逾400點　指數突破13000點大關

威力彩衝31億！「4次20億頭獎」2區都開這兩碼

台積電早盤飆漲停！台股指數突破13000點大關　持續改寫歷史新高

更多熱門

相關新聞

「2020年全球過半人口染疫！」日30年前老報紙神預言

「2020年全球過半人口染疫！」日30年前老報紙神預言

新冠肺炎疫情肆虐全球，超過200個國家受到波及，截至28日上午，全球累計確診病例已超過1600萬例，累計死亡人數更是超過65萬人。日前有網友翻出日媒《岐阜新聞》30年前出版的報紙，報紙上的標題竟然就寫著「2020年將有一半的人類感染傳染病」，即使目前感染人數還沒到全球人口的一半，但許多細節都符合如今的情況，讓網友紛紛表示，「真的說中了」、「神預言」。

新增5人皆菲律賓入境　指揮中心14時說明

新增5人皆菲律賓入境　指揮中心14時說明

國旅難救觀光　恐幾家歡樂幾家愁

國旅難救觀光　恐幾家歡樂幾家愁

港府：第三波疫情與「境外豁免檢疫」有關

港府：第三波疫情與「境外豁免檢疫」有關

大連疫情擴散9城市！　餐飲業即日起「停辦婚宴、生日宴」

大連疫情擴散9城市！　餐飲業即日起「停辦婚宴、生日宴」

關鍵字：

新冠肺炎疫情蕭仲程供應鏈數位財務現金營運滙豐

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

王瞳、艾成今登記結婚！

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

即／新店深夜大火！夫妻奔逃她被狗咬傷

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面