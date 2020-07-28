全台薪資新竹第一高　「第二名」曝光贏過六都

▲全台薪資排行中第二名的城市竟是「苗栗」，包括台北、新北等六都都在其後。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

說到全台薪資最高的城市，應該沒人想不到「新竹」，但大部分民眾可能不知道，「苗栗」可是僅次於新竹，在全台薪資排行中拿下第二名的城市。

比薪水網站今（28）日釋出調查結果，據全台勞工自主薪資回報統計，台灣各縣市薪資排行前5名依序為新竹（47,444元）、苗栗（40,489元）、台北（40,096元）、新北（39,388）、桃園（39,388）。

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而根據主計處本月發表的薪資及生產力統計，5月份經常性薪資平均為4萬2172元，而比薪水統計出的薪資平均為4萬586元，薪資中位數為3萬6500元。以此來看，全台僅有新竹的平均薪資超過主計處統計的經常性薪資平均及比薪水的薪資平均。

針對該數據比薪水觀察回應，因「苗栗」地理位置在新竹的周邊，新竹科學園區帶動了附近的發展，無形中也為苗栗創造出優勢與競爭力。

以「苗栗竹南鎮」為例，許多新竹科學園區的公司因竹科的空間飽和，會將廠房、公司設置在苗栗的「竹南科學園區」，連帶提高了苗栗的就業機會以及平均薪資。

比薪水創辦人陳致宏也分享其觀點，不只有新竹科學園區有此現象，其實在臺南科學園區也可看到，「科學園區」對當地經濟發展是有很大的影響與連動，臺南在比薪水的台灣城市平均薪資行情就遠高過臺中與高雄。

而科學園區最主要的產業，就是近期大回溫的半導體產業，半導體產業在疫情穩定後，取代電商、網際網路成為現下最有前景、對求職者最有吸引力的產業。

陳致宏對此進一步表示：「科學園區不只會幫助該城市提高平均薪資，周邊的服務產業也會相對有機會可以發展，能夠透過主要產業去帶動周邊產業是很好的事；以台積電為例，他大規模的購買綠電，帶動風力發電產業的發展，政府如果有通盤的考量，將會為各產業都帶來發展機會。」