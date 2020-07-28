澳媒踢爆「中國＆巴基斯坦」合作研發生化武　2國憤怒反擊：假消息！

▲ 巴基斯坦外交部長庫雷希（Makhdoom Shah Mahmood Qureshi）反駁媒體報導。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

澳洲媒體《克拉克森》（Klaxon）上週發佈的一篇調查報告指出，巴基斯坦和中國已經達成一項秘密協議，以開發潛在的生物戰能力，包括執行與致命的炭疽劑相關研究項目。巴基斯坦外交部於26日跳出來反駁這是「出於政治動機的假消息。」

《克拉克森》調查報告引用多個情報來源稱，武漢病毒研究所與巴基斯坦軍方國防科學技術組織（DESTO）簽署了為期三年的秘密協議，聯合研究「新興傳染病」和生物學，且該計畫完全由中國出資。

該篇文章更引述了一位匿名國防專家說，「中國希望巴基斯坦與印度交戰，且在外國土地上進行那些具潛在危險的實驗，以免本國人民承受風險。」

巴基斯坦外交部發表聲明表示，「這是扭曲的報導，刻意引用匿名消息來源，捏造新聞」，並堅稱巴基斯坦生物安全三級實驗室（BSL-3）沒有任何秘密，且完全遵守國際條約，更一直是《生物武器公約》（BWC）最主要的支持者。《生物武器公約》禁止發展、生產、儲存生物與有毒武器。

中國駐巴基斯坦大使館也在推特上發文反擊澳媒，「這是非常不負責任的行為，意在詆毀中國和破壞中巴關係。中國作為一個負責的國家，一直以來都很遵守《生物武器公約》。」