「2020年全球過半人口染疫！」他翻出30年前老報紙...驚見頭條神預言

▲日本網友翻出30年前老照片，赫然驚見「神預言」。（圖／取自岐阜新聞）



記者王佩翊／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，超過200個國家受到波及，截至28日上午，全球累計確診病例已超過1600萬例，累計死亡人數更是超過65萬人。日前有網友翻出日媒《岐阜新聞》30年前出版的報紙，報紙上的標題竟然就寫著「2020年將有一半的人類感染傳染病」，即使目前感染人數還沒到全球人口的一半，但許多細節都符合如今的情況，讓網友紛紛表示，「真的說中了」、「神預言」。

《岐阜新聞》1990年5月2日出版的報紙中報導，WHO當時曾針對全球暖化的災害預測發表一份報告書，而報告書中提到，全球暖化將會造成瘧疾大流行，全世界恐怕將會有近半數的人類感染。此外，報告中也提到，臭氧層的破洞如果持續擴大，將會造成人類的免疫力低下。

儘管目前的感染人數還未及全球人數的半數，但疫情仍在持續擴大，至今已有200多國受到疫情影響，且在這份30年前出版的報紙中，不論是「2020年」、「傳染病」或是「免疫力低下」等關鍵字都符合新冠肺炎疫情在2020年首度爆發的情況，也讓網友不禁大呼，「簡直是神預言！」

另一方面，截至28日上午，全球新冠肺炎感染人數來到1652萬2399人，累計死亡人口高達65萬6029人，其中疫情最為嚴重的美國、巴西以及印度確診人數都已超過100萬人。

2020/7/27 16:10 新冠肺炎(COVID-19)全球疫情，確診數共計1626萬4053例(本日新增20.8萬) / 64萬8966例死亡 美國423萬確診 / 巴西241萬確診/ 印度43萬確診 00:00 亞洲 00:12 大洋洲 00:19 中東 00:28 歐洲 00:44 非洲 01:03 美...