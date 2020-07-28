防疫再現破口！3名越南籍旅客從6樓搭「緩降機」　趁夜逃離防疫旅館

▲近來南韓新冠肺炎境外移入案例暴增。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

最近南韓每日新增的新冠肺炎（COVID-19）確診數中，境外移入案例所佔的比例偏高，其來源大多是自伊拉克歸國的建築工人、釜山港俄羅斯籍遠洋漁船，南韓防疫當局也曾警告目前未傳出防疫隔離設施內的病毒傳染給當地居民的案例，因此無須過度擔心；然而京畿道金浦市，卻傳出至少有被隔離的3名越南人逃出隔離設施的案例！

根據韓媒《News1》，從國外入境南韓的旅客，若在南韓境內無合適的住處，須被當地政府安排至臨時生活設施隔離2周，其中不乏旅館，類似台灣防疫旅館制度。不料，京畿道金浦市27日凌晨3時，有3名持短期觀光、過境簽證（b2）的越南籍男性旅客，卻從6樓的緩降機逃離防疫旅館。

金浦警察署今（28）日表示，3名越南籍旅客自20日開始隔離。當地居民得知後除感到不安，甚至感到不滿，認為若臨時生活設施進駐，勢必造成國內觀光客無法回流，嚴重影響當地生計。

據悉，截至28日0時為止（當地時間），南韓防疫當局28日共通報28例新增確診者，其中23例為海外感染。目前南韓共累計14203例確診、300例死亡。

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