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辜家第六代誕生！辜仲諒升格當阿公...喜獲「小男丁」孫超開心

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辜仲諒長子去年成婚，今年趕進度生下辜家第六代。（翻攝自Hui Ling Lo臉書）

▲辜仲諒長子去年成婚，今年趕進度生下辜家第六代。（翻攝自Hui Ling Lo臉書）

圖文／鏡週刊

金控界又傳喜訊，中信金辜大少升格當阿公了！辜仲諒長子Jeffrey（辜昱銓）昨天傳出弄璋之喜，讓辜仲諒相當開心，辜家友人說：「辜仲諒得知自己當阿公，相當開心和友人們分享喜訊。」

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辜家第六代昨天晚間正式誕生，讓辜大少喜上眉梢。辜仲諒的長子Jeffrey（辜昱銓）去年選擇在「520（諧音我愛你）」的好日子，和交往多年的女友、日美混血兒Jessica在士林戶政事務所登記結婚，今年就趕進度，昨天晚上8點45分在台北誕育長子，也讓辜仲諒正式升格當阿公。

「平常Jeffrey和太太生活在日本，今年因為新冠肺炎疫情嚴重，過年後就一直留在台灣」，辜家友人透露，這個剛出生的新生兒是辜仲諒的長孫，也令辜仲諒開心得合不攏嘴。

辜仲諒的長子辜昱銓結婚時，相當低調，僅有家人知曉，經本刊披露後，他在臉書上說，非常感謝大家恭喜他們，「雖然我們年紀還很輕，但是我們也在一起7年了（認識10年多）…搞不好也比其他夫婦兩在一起還久…」。

辜昱銓是辜仲諒和元配羅惠玲的長子，他還有一個弟弟Arthur（辜昱穎），前年在美國完成學業後，選擇進入松露專賣食品公司「TRUFFLIN」工作，他和女友Jessica從高中愛情長跑逾10年。

辜仲諒的長子Jeffrey和女友愛情長跑多年，常拍照放閃。（翻攝自Jessica KS臉書）

▲辜仲諒的長子Jeffrey和女友愛情長跑多年，常拍照放閃。（翻攝自Jessica KS臉書）

剛升格當爸爸的辜昱銓今年25歲，面貌酷似辜仲諒，身材高壯，替辜家誕下第六代的Jessica是日美混血兒，身材姣好，面貌秀麗，長相貌似日本女星特林德爾‧玲奈（トリンドル玲奈），兩人時常在臉書和IG上放閃，羨煞旁人。

辜昱銓也遺傳辜仲諒的運動好神經，過去念高中時曾擔任摔角隊隊長，還拿下亞洲第二名。辜仲諒以美式開放教育兒子，和他過往受到日式嚴厲家教的環境不同，他和二個兒子有相依為命的革命情感，辜仲諒在日本時，幾乎每天都和兒子膩在一起，親自接送小孩、陪小孩運動等，儼然是個奶爸。

每次辜仲諒提到兒子時，臉上充滿自豪笑意，暑假時還要求兒子回中信金實習。

辜仲諒去年對媒體談到兒子結婚時雖覺得太早不贊成，但對媳婦Jessica相當滿意，「我兒子娶她，是他的福氣」，他笑說，Jessica是辜昱銓的初戀，「我兒子有個優點就是他很專情，這有點像我。」面對長子是否要回來接班，他說，會給兒子一年時間調適，看他是否對金融有興趣。


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