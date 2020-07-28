川普頻失言、同黨議員飆罵「婊子」　CNN：共和黨正在流失女性選民

▲CNN記者指出，美國總統川普（Donald Trump）與共和黨正在流失女性選民。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國總統川普過去屢次被批評性別歧視、失言，同黨的佛州眾議員約霍（Ted Yoho）上周也爆出飆罵女議員是「婊子」的醜聞，引發風波。CNN政治記者雷斯頓（Maeve Reston）認為，川普等人似乎無法學到教訓，平等、尊重對待女性，也因此使得共和黨不斷流失女性選民，若11月敗選也在意料之內。

約霍被指控24日大罵民主黨籍紐約眾議員歐加修─寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）是「該死的婊子」，他最後公開道歉，但堅稱「沒有人遭到劈頭挨罵、霸凌或攻擊」。

川普在推特上分享一篇社論時，改變了原文使用的「女性」一詞，大讚表示「美國郊區的家庭主婦必須閱讀這篇文章」。他曾說#Metoo運動對於年輕男性而言是一個「非常可怕的時光」，21日被問及英國名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）時，祝福對方「一切都好」，但此人卻是涉入未成年少女性交易仲介的嫌犯。

雷斯頓指出，川普長期以來有著貶低女性、性別歧視的黑歷史，面臨女性的挑戰時，會出言霸凌或污辱對方，甚至面臨性侵指控。各政治立場的許多女性選民都曾提到，她們不喜歡川普的粗魯與性別歧視語言，也討厭總統改變了美國社會的溝通方式，「想到什麼就說什麼」，不論內容多麼傷人或具有冒犯性。

▲川普在多項全國民調中都落後民主黨參選人、美國前副總統拜登（右）。（圖／達志影像／美聯社）



根據《華盛頓郵報》與ABC電視台聯合民調的最新結果，川普在女性選民支持率方面落後拜登25％。在白人女性中，拜登贏得50％，川普僅拿下46％。另據昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）7月中的全國民調，拜登獲得59％女性選民支持，超過民主黨前總統歐巴馬於2008年創下的紀錄，川普卻只拿下31%。

CNN記者、分析師恩頓（Harry Enten）曾說，川普向來主打經濟政策與優勢，但這一點對於2020年大選沒有助力；美國人民此刻最關心的是疫情議題，選民在防疫方面卻比較信任拜登，拜登很大程度上因此穩定領先。

CNN民調與選舉分析部主任阿吉斯塔（Jennifer Agiesta）根據該電視台26日公布的民調結果指出，拜登在密西根州、亞利桑那州、佛羅里達州等搖擺州取得優勢，很大一部分必須歸功於他在女性選民中所獲得的支持。

▲川普本周推出許多政策，試圖拉攏女性選民，但防疫失敗仍成為致命傷。（圖／路透）



川普本周推出幾項政策，希望拉攏女性選民，包括極具爭議的「傳奇行動」（Operation Legend），派遣聯邦探員到大城市裡解決暴力犯罪，以及挹注1050億美元協助學校重啟。儘管政府宣稱疫情已獲控制，返回學校與工作崗位都是安全的，但民調結果顯示，大多數家長仍不放心孩子回到教室上課。

馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）也批評，當局宣稱州長擁有一切所需資源，事實卻不是如此，有些州就連檢測都要等待10天以上，川普上周甚至還提到要削減檢測項目經費。他認為，聯邦政府真正應該關注的是「確認病毒在哪裡，追蹤接觸史」，阻止疫情傳播。

▲川普6月20日到奧克拉荷馬州舉辦造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

雷斯頓認為，儘管民主黨2018年女力崛起，在眾議院注入新流，但川普與約霍的行徑似乎推翻了上述成果，也顯示出共和黨還是學不會如何平等對待女性，在家庭、專業領域尊重女性的工作與尊嚴。

雷斯頓指出，川普從沒想過如何彌補因流失女性選民而丟掉的優勢，他與約霍等人犯下的錯誤太多，把共和黨也拖下水，如果女性在11月大選挺身而出，替民主黨帶來勝利，沒有人會感到訝異。

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