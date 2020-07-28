川普連任替中國帶來「國際優勢」！　學者：北京希望他勝選

▲學者指出，美國總統川普連任將替中國帶來國際優勢，北京因此很希望他勝選。圖為中國國家主席習近平（左）與川普（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美、中關係近日降到冰點，雙方上周互關領事館，進一步加劇局勢。政治諮詢公司Stratfor戰略分析資深副總裁貝克（Rodger Baker）於27日分析，北京希望美國總統川普連任，因為這將帶給中國國際優勢。美國前東亞與太平洋事務卿副助理福克斯（Michael Fuchs）指出，華府對於中方的反制政策並不明確，令人擔憂。

根據CNBC，貝克提到，川普政府的行動方式與國際觀感，「以及美國國內兩極分化的現象，都替北京提供了一個優勢」。他認為，北京真正擔憂的，應該是美國與國際社會推出一貫政策，牽制中國。

貝克指出，儘管中國國內，尤其商業界人士，對於咄咄逼人的外交方式感到憂心，但也有人支持習近平「推動新國族主義」、處理國際關係的方式。他說明，「泛中國主義」（pan-Chinese-ism）的概念就是「同心協力，談論4000年以上的歷史，說著中國處於被全世界不公對待的位置，最終必須為自己挺身而出……中國人的驕傲感現在非常強烈」。

福克斯目前在美國進步中心（CAP）擔任資深研究員，他認為，國際社會大致認可必須反制中國，但如何實行最有效，仍是未知數，外界也不清楚美國試圖達到什麼目標，「川普政府似乎正做出看起來強硬的一切事情……（但）沒有一個清楚策略可以說明他們想要達成什麼，或想改變中國哪種行為。這對我來說是一個真正的問題」。

▲美國前副總統拜登（左）可望與川普角逐2020美國總統大選。（圖／路透）



根據《華盛頓郵報》與ABC電視台聯合民調，拜登（Joe Biden）在全國民調中領先川普15％。2人選前將舉辦3場辯論會上，但此事卻因新冠肺炎疫情而引發爭議。

BBC報導，第一場辯論會原定9月29日在印第安納州聖母大學（University of Notre Dame）舉辦，但校長詹金斯（John Jenkins）表示，該活動必須採取的預防措施「大幅減低在我們校園舉辦這場辯論的教育價值」，最後改到俄亥俄州凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）進行。

第二、三場辯論會10月15日、22日分別將在邁阿密與田納西州納什維爾（Nashville）舉辦。另外，副總統潘斯（Mike Pence）10月7日也將來到猶他州鹽湖城（Salt Lake City），與尚未出線的拜登副手辯論。

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