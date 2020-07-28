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百萬用戶有福了！「玉山Wallet」APP再升級　3大功能超吸睛

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▲▼「玉山Wallet」App再升級，推出3大進階版功能。（圖／玉山銀行提供）

▲「玉山Wallet」App再升級，推出3大進階版功能。（圖／玉山銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

「玉山Wallet」App去年推出國內首創的「即時綁卡」與「卡片管理」功能，玉山銀行今（28）日宣布，推出進階版「卡片管理2.0」、「消費類別查詢」與「一掃就Go！」三大功能，持續提供行動支付的便利服務。

玉山銀行指出，「卡片管理2.0」將深受民眾喜愛的「卡片管理」功能，加入單筆指定額度設定，提供多種不同金額的選項，讓顧客依每張卡片的使用習慣進行選擇，更容易管理每一張卡片，例如做為小額消費使用的信用卡，可設定單筆1,000元的限額，降低卡片遺失盜刷風險，讓卡友用卡更安心。

請繼續往下閱讀...

另在「消費類別查詢」功能，玉山信用卡的開發團隊運用數據分析與使用者回饋，了解顧客喜歡即時查詢消費狀況的需求，將消費分成一般消費、線上一般消費與超商條碼付共3種類型，透過分類功能讓顧客輕鬆記帳，打開「玉山Wallet」簡單的一個步驟，就能夠一目了然。

至於「一掃就Go！」功能，玉山銀行表示，將付款條碼整合載具、全家會員及會員折扣，透過「玉山Wallet」在全家消費時，僅需刷一次付款條碼，即可同時完成支付、發票存載具、累點並獲得會員優惠價，無須掃描多次條碼，未來也將繼續擴大至其他合作商店。

根據玉山銀行統計，「玉山Wallet」App下載量持續增加，至今已累計了超過百萬的下載量，為感謝卡友們長期支持，將於今年7月29日至8月17日舉辦「百萬用戶登入享千萬紅利」活動，活動期間「玉山Wallet」用戶登入達10天即可均分千萬紅利，還可再抽最高50,000點紅利點數。

此外，正值國內旅遊旺季，玉山信用卡要陪卡友走出台灣本島，到澎湖一同享受島嶼度假的風情，享受在地小吃及購買特產使用「玉山Wallet」掃碼付，掃描店家QR Code就能快速付款，今年8月1日至9月30日於指定店家消費，可享5%的現金回饋。

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