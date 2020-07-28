5分鐘搞懂ETF！指數股票型基金4大優勢一次看：適合「預算低」的新手

▲指數型基金及指數股票型基金都屬於價值投資。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

在價值投資中，除了指數型基金，「ETF」也十分耳熟能詳，IG帳號「fumoneey」就以「5分鐘搞懂什麼是ETF」為題發文，講述ETF的優點及注意事項。文中寫道，ETF的全名為指數股票型基金（Exchange Traded Fund），是可以在股票交易所買賣的基金，包含了不同的股票或債券，從而達到分散風險之用。

文中指出，ETF又分了很多種類，有些包含不同股票、有些追蹤不同指數、有些包含不同行業裡的公司。ETF與指數型基金也有著相同處，像是兩者主要都是追蹤指數的表現，進而取得與市場相若的回報；而最大的差別則是在於ETF能夠在交易時段買賣，指數型基金就沒辦法。

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文中整理出ETF的4大優勢：

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1.分散風險⁣

ETF跟指數型基金一樣，都是主要追蹤指數的表現，從而取得與市場相若的回報。由於ETF裡包含數百種股票，所以就能分散投資風險，而並不需花太多時間分析股票。⁣

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2.買賣方便⁣

由於ETF能在交易時段買賣，所以投資者能更容易購買ETF，也能更方便把它們賣出，增加投資的流動性。⁣

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3.投資成本低⁣

ETF的費用比指數型基金低，而且它並不好像共同基金一樣，不斷交易來賺取回報，加上不用基金經紀管理，所以投資成本會比較低。⁣

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4.投資門檻低⁣

投資ETF的門檻比指數型基金還要低，購買ETF的成本是取決當天的股價，但指數型基金則有最低門檻，最少可能也要1000美元（約新台幣2.9萬元），所以ETF會比較適合新手。⁣

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雖然ETF擁有了4種優勢，不過，購買前仍要注意它的本質，由於可以不斷交易，所以許多投資者會直接將ETF當成股票來短期投資，雖然這樣的回報可能比較高，但長期來看，仍會比買進持有低，且會因為不斷買賣而增加投資的成本。

文章最後也建議，如果想要被動投資又不想時常進行交易，就可以選擇指數型基金；如果投資預算不高，又想把成本降到最低，則可以考慮ETF。