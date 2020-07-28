助攻物流業！東捷資訊首創AIoT行控中心　導入AI影像管理駕駛安全

▲東捷資訊首創AIoT行控中心協助宅配通管理駕駛安全。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

東捷資訊（6697）今（28）日宣布，首創獨家AloT行控中心協助物流業者，整合全台從物流車到各當業站所、物流中心、轉運中心等商業資訊，便利總部掌握車輛即時動態、站所貨品準交率、油耗率等營運相關訊息，並導入AI動態影像識別技術，協助行控中心進行駕駛安全管理。

宅配通董事長邱純枝表示，宅配通的物流需求，主要就是確保駕駛同仁的安全，以及達成客戶的各式需求，所以從去年開始建置AIoT行控中心，這次台灣第一個以AI為基礎，並且真的實際落地實施的系統，希望未來可以將累積的大數據，做為未來智慧運輸的重要資訊。

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▲東捷資訊董事長高尚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

東捷資訊董事長高尚偉表示，宅配是所有電商經濟活動的最終里程，因為要把貨物順利送到客戶端，所以需要管理人、車、物，現在借重AIoT行控中心的大數據，就可以掌握駕駛員的行為分析、配達率、定位狀態、汽油耗損率等資訊。

宅配通總經理徐慶懿表示，行控中心其實早在幾年前就導入宅配通，但當時第一代只有針對油料耗損進行管理，現在透過AI動態影像識別技術，可以掌握駕駛同仁的違規、行車糾紛狀況，未來更希望可以做到預防的效果，進一步保障駕駛同仁的安全。

▲宅配通總經理徐慶懿。（圖／記者姚惠茹攝）

東捷資訊表示，日前公佈的智慧物流解決方案，針對每日需處理各類資訊廳大的痛點，以RFID技術與派遣系統協助業者控管龍車棧板、冷凍櫃等固定資產，並降低人工誤差，同時將AI最新前端技術導入，協助業者判讀違規狀態。

東捷資訊實際展示由中印團隊攜手打造的AloT行控中心，主打商業智慧系統整合和AI判讀即時呈現兩大特色，像是把即時資訊統整到螢幕彙整，協助物流業者掌握資產動向、人員、能源、營運目標，並有效進行成本控管、降低作業誤差等弱項進行改善。





▲東捷資訊首創AIoT行控中心。（圖／記者姚惠茹攝）

東捷資訊指出，AI判讀即時呈現的部分則是透過AI與車上機連結，將即時影像偵測與行為判讀傳送到行控中心，讓管理者可以直接掌握目前各站點狀況，並有判讀影片協助了解當下情況，除了對違規情形進行提醒，還可以在行車糾紛發生時，第一時間保護駕駛安全。

法人表示，疫情為電商帶來蓬勃發展，對於倉儲與物流都有正向的激勵，因此看好東捷資訊首創的AIoT行控中心，尤其在系統應用可以延伸的產業廣泛，再加上產業數位轉型的需求增加，預期下半年可望為營收帶來亮眼表現。