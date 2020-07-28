花200元中15億！得主「投注方式」曝光　貳獎開出20注各得365萬

▲威力彩終結連47槓，昨晚開出史上最高頭獎31.24億元，共開出2注，每注15.6億元。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

終結連47槓，威力彩昨晚開出史上最高頭獎31.24億元，共有2名幸運得主，每人可分15.62億元，為史上第8高單注頭獎，貳獎則開出20注，每注可得365萬5333元，為史上單期威力彩開出最多注貳獎紀錄。

台灣彩券公司表示，威力彩昨天開出2注頭獎，都用「電腦選號」幸運對中大獎，其中一注是在南投縣竹山鎮「大運發商行」開出，投注金額僅200元，就幸運中了頭獎，可抱走15.62億元。

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另一注於台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出，該名得主花5,600元包牌，也就是第一區包7碼、第二區包8碼，共對中1注頭獎、7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，除了可抱走15.62億元外，同時也對中其他獎項，累計獎金達15.89億元。

台灣彩券公司指出，這次貳獎開出20注，每注可得365萬5,333元，為史上單期開出最多注貳獎紀錄，打破2012年12月6日當期頭獎18.16億元、銷售16.99億元，開出3注頭獎、13注貳獎的原紀錄。

台灣彩券公司透露，在貳獎20注中，7注為頭獎彩券包牌所中，另有2注也是包牌、單張對中2注，因此中獎彩券只有13張；然而，2注包牌中，有一注是在雲林縣「順德發商行」開出，投注金額達5,600元，包含第一區包8碼、第二區包2碼，共中2注貳獎、24注肆獎、30注陸獎，另一注則是上述的台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出。

不過，昨晚沒中獎也別氣餒，台灣彩券公司表示，由於先前端午加碼活動，威力彩採用機動加碼2億，由於符合加碼條件，因此周四（30日）威力彩頭獎上看2.2億元。