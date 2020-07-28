性侵15歲少女！19歲渣男灌醉女學生非禮　被判8年10個月+鞭刑9下

▲一名15歲女學生遭人灌醉性侵。（示意圖，取自圖／123RF）

實習記者王詩晴／綜合報導

新加坡2名男子3年前趁著玩「真心話大冒險」，涉嫌性侵一名喝醉酒的15歲外籍女學生。其中一名男子於27日被判8年10個月又27天有期徒刑，外加鞭刑9下；另一名男子的案子還在審理中。

據《Yahoo News Singapore》報導，事件發生在2017年10月17日，大約清晨4時05分至4時45分時，案發地點在新加坡巴西立某組屋樓下。受害者是一名15歲外籍女學生，2名涉案者當時分別為19歲和18歲，由於2人皆未滿20歲，法庭諭令媒體不准報導任何可洩露受害人身份的資料。

據報導，受害者在案發前2、3個月時，認識這2名當時是服務生的男子，3人經常和其他朋友一起出遊。案發當晚，受害者與有4男在巴西立一帶的組屋樓下喝酒聊天。隨後大夥兒又到了附近一處露天平台繼續喝酒聊天，並玩起「真心話大冒險」，男子也趁機問受害者「性」問題，而當她選擇不回答，就要被罰喝酒，期間她總共喝了至少4罐啤酒，導致她整個人癱倒在地。

2被告試著叫醒受害人，但因後者沒有反應，且其他朋友也已離開，2人於是趁機非禮受害人胸部，並輪流用手指性侵對方。接著，被告一更對其性侵，被告之二也企圖性侵受害人，但無法「性起」，於是強行讓受害人為他口交。

▲女學生受到極大的心理創傷。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

目前，其一涉案者今年22歲，他於去年10月首次認罪，但後來又撤回認罪，不過已於27日再次認罪。法官27日判下，總共有7項罪名，包括對受害者強行性侵，和幫助21歲的朋友企圖性侵她等，對受害人造成極大的心理創傷，判他8年10個月又27天，外加鞭刑9下。而他那21歲共犯的案子仍在持續審理。