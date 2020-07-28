影／市值一度突破12兆！　台積電正式躋身全球10大企業之列

▲台積電市值突破12兆，躋身全球10大企業。（圖／記者徐斌慎攝）



記者謝仁傑／綜合報導

繼美股4大指數收紅，台積電ADR再度飆漲12.65％後，今（28）日台積電（2330）開盤就直逼漲停價，帶動台股突破13000點大關。早盤台積電一度再登漲停板，台股也隨之寫下13,031點新高，連兩天在「護國神山」漲停帶頭下，讓台股連寫歷史新猷。

盤中台積電觸及466.5元漲停價，市值也一舉突破12兆元大關，達到12.09兆元，市值一天之內再增1兆元，股價與市值雙雙續創新高。

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《彭博》報導，台灣最大的股票炙手可熱，市值僅在兩天內就增加了720億美元（約新台幣2.1兆元），相當於高盛集團的整體資產。台積電在28日早盤上漲了9.9％，延續驚人漲勢，正式躋身全球第10大公司，市值跨越了4,100億美元，超越美國巨頭強生和Visa公司。

報導指出，台股市場的每日股價漲停不得超過10％，很難誇大台積電對台灣金融市場的影響，儘管如此，它卻一手推開了台股過去30年來的最高紀錄；台積電的漲勢吸引了外國資金大量流入台股，同時增加對台幣的換匯需求，新台幣28日上漲1％，觸及2018年4月以來的最高水平。

英特爾上週坦承7奈米製程卡觀的問題，這將造成許多工廠的委外生產，引發轉單效應，對台積電而言是一個擴大領先的消息，更順利取得全球半導體矽晶圓領域的領先地位；外界預估，英特爾可能將業務外包給台積電，也有報導指出，英特爾和台積電已達成協議，預定明年18萬片6奈米晶片的產能。

野村證券、瑞士信貸等券商，紛紛上調對台積電的目標價，將其提升至「買進」評級。

另外，聯電ADR大漲15.87%，也帶動聯電今日開盤鎖在漲停價23.85元，明日法說會將是投資人的關注重點。

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