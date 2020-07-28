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共軍學者唐娟涉簽證詐欺　加州視訊開庭一語不發

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▲▼ 美國聯邦調查局發現中國學者唐娟在簽證的申請資料上蓄意隱瞞她為中國軍方服務的事實，FBI從網路媒體資料查到唐娟著軍服的照片，與中共解放軍有關聯。（圖／翻攝自美國司法機關網頁justice.gov）

▲37歲的唐娟在僅有10多分鐘的首次庭審，唐娟完全沒有開口，全由律師代為回答。（圖／翻攝自美國司法機關網頁justice.gov）

文／中央社記者周世惠沙加緬度27日專電

有共軍背景的中國學者唐娟被美國政府指控簽證詐欺，她在逃亡約一個月後被捕入獄，今天首次出庭應訊，法官擇定下次庭審日為8月10日。

37歲的唐娟被美國政府指控藏匿在中國駐舊金山總領事館月餘，遭控涉嫌簽證詐欺的唐娟在23日晚上被捕，關押在北加州沙加緬度郡立監獄（Sacramento County Main Jail）。

唐娟案今天由位於加州首府沙加緬度（Sacramento）加州東區聯邦法庭法官巴恩斯（Deborah Barnes）以視訊審理，不公開畫面，僅開放外界電話聽審，並且規定嚴禁錄音。

視訊庭審是受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響的折衷處理。

原訂美西時間下午2時開庭的時間表稍有延遲，約至2時30分才正式進入唐娟案的程序審理。

法官巴恩斯先告知唐娟在案件審理的基本權利，視訊現場有中文翻譯官和唐娟的律師；在僅有10多分鐘的首次庭審，唐娟完全沒有開口，全由律師代為回答。

由於唐娟的律師剛接本案，因此要求爭取至少5天時間了解唐娟所涉的簽證詐欺案。法官在徵求本案檢查官同意後，擇定下次的開庭審理時間為8月10日。

在今天的庭審有一段小插曲，由於檢方提交給法院的資料，唐娟英文名列為Tang Juan或Juan Tang，並以「唐」（Tang）標記她為被告。不過法官巴恩斯為了澄清仍特別禮貌地問唐娟，「你的姓是黃（Juan）還是唐（Tang）？」

這可能是因為西班牙語中的J通常發音為H，造成法官這樣提問。

根據法院資料，37歲的唐娟為中共空軍的第四軍醫大學服務，在美國檢方的起訴書中，有兩張唐娟穿著軍裝的照片。

美國聯邦調查局（FBI）6月20日約談唐娟，她否認自己是軍方人員，但FBI在網路上蒐證找到唐娟穿著軍裝的照片。

6月26日，FBI對唐娟提起控告並發出拘捕令，卻被美方發現唐娟進入中國駐舊金山領館躲避近一個月，直到7月23日唐娟被捕。

唐娟於2019年12月底進入美國到加州大學戴維斯分校（UCDavis）進行訪問學者交流，專攻癌症醫學。

她在美國這段期間居住在離加大戴維斯分校不遠處的一間公寓。中央社記者根據法院資料上的地址前往該社區，稍早有人進出倒垃圾，研判裡頭還有住人。

至於唐娟如何被逮捕入獄，今天的庭審沒有進一步的訊息公布。

唐娟被美國司法部指控簽證欺詐刑事罪，可能面臨最高刑期10年監禁及25萬美元（約合新台幣735萬元）刑事處罰。

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